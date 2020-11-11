Evdeki 'öteki' kadın kocası çıkan ünlü televizyoncunun ifadesi ortaya çıktı

Çiftin 2015’te dünyaya gelen çocuğu annesine, ‘Bu eve sen yokken bir kadın geliyor’ dedi.

Kuşkulanan A.B, eşyalarının üzerinde ayrıca kuru temizleme etiketleri bulunduğunu da fark edince yatak odasına gizli kamera yerleştirdi. Kamera görüntülerini izleyen ünlü televizyoncu gözlerine inanamadı. İfadesinde olayı anlatan A.B., "Evde bulunan mini etek, şort gibi kıyafetleri giyip çıkarıyordu." dedi.

2010 yılında K.B ile evlendiklerini söyleyerek ifadesine başlayan A.B, evliliklerinin ilk yıllarında herhangi belirgin bir sorunla karşılaşmadığını belirtti.

A.B ifadesinde yaşadıklarını şu şekilde aktardı: "2017 yılından sonra eşim Hollanda'nın Amsterdam şehrinde iş buldu. Bunun üzerine bir süre bu şehirde yaşadı. Bu dönemden sonra eşimin davranışlarında ciddi değişiklikler meydana geldi.

ŞİDDET UYGULAMAYA BAŞLADI

Geç saatlerde eve alkollü gelmeye başladı. Bana ve çocuğumuza karşı ilgisiz bir hal aldı. Bize, kaba davranarak hatta şiddet uygulamaya başladı.

Bu gelişmelerle birlikte dolabımdaki bazı kıyafetlerin ve iç çamaşırlarının kullanılmış olduğunu, bazılarının yerinin değişmiş, bazılarının yıkanmış olduğunu fark ettim. Hatta bazılarının üzerinde kuru temizleme etiketleri vardı.

ÇOCUĞUMUZUN YATTIĞI YATAKTA…

Oğlum bana bu aşamada, 'Anne bu eve sen yokken bir kadın geliyor' dedi. Bende ilk başta aldatıldığımı düşünerek, evde bulunan bebek kameralarını düzenli olarak izlemeye başladım. İzlediğim görüntülerde, bana ait iç çamaşırların eşim tarafından giyildiğini gördüm. Makyaj malzemeleri ile makyaj yapıyordu. Evde bulunan mini etek, şort gibi kıyafetleri giyip çıkarıyordu. Çocuğumuzun da üstünde uyuduğu yatakta farklı hareketler yaptığını da fark ettim.

NEREDEN ÖĞRENDİN OĞLUM?

Eşim, kadın kılığında çocuğumuzla oyunlar oynamış. Çocuğumuza cinsel yönden çarpık bilgilendirme ve anlatımlarda bulunduğunu fark ettim. Erkeklerin de sütyen takabildiği, etek giyebildiği tarzında bilgileri çocuğumuza inandırmış. Oğluma bu bilgileri nereden öğrendiğini sorduğumda 'Babamdan öğrendim' cevabını verdi. Bunu hem bana hem de psikiyatristlere beyan etti. "