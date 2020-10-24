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Filyasyon ekibini apartmanda alıkoydu

Konya’da filyasyon çalışması için siteye gelen 2 sağlık personelini, hangi daireye geldiklerini söylemedikleri için apartmana kilitleyip alıkoyan ve ekip şoförünü de darp eden apartman görevlisi Mustafa Kemal Özlük (32) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Filyasyon ekibini apartmanda alıkoydu

Filyasyon ekibini apartmanda alıkoydu

Konya’da filyasyon çalışması için siteye gelen 2 sağlık personelini, hangi daireye geldiklerini söylemedikleri için apartmana kilitleyip alıkoyan ve ekip şoförünü de darp eden apartman görevlisi Mustafa Kemal Özlük (32) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

24 Ekim 2020 Cumartesi 12:16
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Konya'da filyasyon çalışması için siteye gelen 2 sağlık personelini, hangi daireye geldiklerini söylemedikleri için apartmana kilitleyip alıkoyan ve ekip şoförünü de darp eden apartman görevlisi Mustafa Kemal Özlük (32) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, iki gün önce filyasyon çalışması için Alavardı Mahallesinde bulunan bir siteye gitti. Ekip filyasyon çalışmasını bitirip, binadan ayrılmaya hazırlandığı sırada apartman girişinde karşılarına kapıcı Mustafa Kemal Özlük çıktı. Özlük, ekibe bağırarak hangi daireye ve kime geldiklerini sordu. Ekibin hasta mahremiyeti gereği bilgi paylaşamayacağını söylemesine sinirlenen Özlük, tüm çabalarına rağmen ekibin binadan çıkmasına izin vermeyerek kapıyı üzerlerine kilitledi. Ekip daha sonda kendilerini dışarıda bekleyen şoför Ahmet İpek'i (54) arayarak yardım istedi. Apartman girişine gelen İpek, Özlük'ün tekmeli tokatlı saldırısına uğradı. Bu sırada apartman sakinlerinin yardım etmesi üzerine filyasyon ekibi dışarı çıkmayı başardı. Başından yaralanan Ahmet İpek ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık personelleri Reyhan Kar (35) ve Müşerref Tokuşlu (40) ise polis merkezine giderek şikayette bulundu.

BİZİ BİNAYA KİLİTLEYİP, ŞOFÖRÜ DÖVDÜ

Reyhan Kar, emniyetteki ifadesinde yaşadıkları korku dolu dakikaları şu sözlerle anlattı: 'Filyasyon çalışmalarımızı bitirdikten sonra binadan ayrılmaya hazırlanıyorduk. Zemin kata indiğimizde karşımıza ismini sonradan öğrendiğimiz Mustafa Kemal Özlük çıktı. Üzerimize koşarak sert bir şekilde kime geldiğimizi sordu. Bizde devlet memuru olduğumuzu, hasta mahremiyeti gereği bilgi veremeyeceğimizi söyledik. Özlük, binanın dışına çıkıp kapıyı üzerimize kilitledi. Kime geldiğinizi söyleyeceksiniz diye bağırmaya devam etti. Müşerref polisi aradı. Bende şoförümüz Ahmet İpek'i arayarak yardım istedim. Ahmet İpek bulunduğumuz yere gelerek, 'İçeridekiler devlet memuru. Yanlış yapıyorsunuz. Kapıyı açın'dedi. Ahmet İpek cümlesini bitirmeden Özlük, tekme ve yumrukla saldırmaya başladı. Biz içeride olduğumuz için müdahale edemedik. Zillere basarak yardım istedim. O sırada yönetici geldi ve kapı açıldı. Bina sakinleri de Mustafa Kemal'i Ahmet'ten uzaklaştırdılar' dedi.

YÖNETİCİ: SİZDE MEMUR TİPİ YOK

Site yöneticisinin kendilerine sizde memur tipi yok dediğini de anlatan Kar, 'Size yöneticisi bize,siz ne yaptınız da benim çalışanım bu hale geldi? Sizde memur tipi yok. Hırsız mısınız? Çaçaron musunuz? Siz isim vereceksiniz. Bana sormadan gidemezsiniz. Kime geldiğinizi söyleyeceksiniz. Ben o dairenin olduğu yere şerit çekeceğim. Ben esnafım. Siz kimlik göstermeden girerek bunu hak ettiniz. Gizli gizli filyasyon yapamazsınız. Sizin yaptığınız işte hayır yok'dedi. Daha sonra sağlık müdürümüz ve polis ekipleri geldi. Site yöneticisi sağlık müdürüne, 'İnsan gibi gelmediler. Gelselerdi böyle olmazdı'dediğini anlattı.

BANA DEFALARCA YUMRUK ATTI

Saldırı olayını anlatan Ahmet İpek ise şunları kaydetti: 'Sağlık memuru arkadaşlar kendilerini içeriden salmadıklarını söyleyince bende oraya gittim. Kapı kilitliydi. Kapıcıya 'Devletin memurunu burada tutamazsın'dedim. Aramızda sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmamız devam ederken bana defalarca yumruk atarak vurdu. Hiçbir şekilde karşılık vermedim. Defalarca kafama darbe aldım. Yaralandığım için ambulansla hastaneye kaldırıldım' dedi.

Konya Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü de yaptıkları açıklamada sağlık ekibine yapılan saldırıyı kınadı.

Şüpheli Mustafa Kemal Özlük ise ifadesinde daha önce siteye hırsız girdiğini, ekibi de tanımadığı için şüphelendiklerini anlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özlük, çıkarıldığı mahkemece, 'Kamu görevlisini yaralama ve Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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