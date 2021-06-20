Gözler yarınki toplantıda

Bu hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda düşen vaka sayılarıyla birlikte Pazar günü yasaklarının kaldırılması, sokağa çıkma yasağı saatini ileri alınması gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Türkiye, corona virüs ile mücadelede yeni bir döneme girerken, artan aşı sayılarıyla birlikte kademeli normalleşmede bazı tedbirlerin kaldırılması da gündeme geldi.

21 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda kademeli normalleşmede yeni adımların atılması da bekleniyor.

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayla vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?

1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, Pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamayla belli olacak.

Hafta içi kısıtlamanın başlangıç saatinin ötelenmesi de seçenekler arasında bulunuyor.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Artan aşılamayla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması da gündeme geldi.

Kabine Toplantısı'nda bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

TURİZMDE KDV İNDİRİMİ

Toplantı sonrasında turizmciler için de bir açıklama gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda turizmcilere sağlanan ve bu ay sona erecek KDV desteği uzatılacak.