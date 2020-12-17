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Hakkari'de 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı!

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 6 kişilik Ateş ailesi, yılan istilası üzerine evlerini terk etti.

Hakkari'de 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı!

Hakkari'de 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı!

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 6 kişilik Ateş ailesi, yılan istilası üzerine evlerini terk etti.

17 Aralık 2020 Perşembe 12:46
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Uzun bir süre yakınlarının evinde kalan aile geri döndüklerinde ikinci bir şoku yaşadı. Yılan korkusu devam eden Ateş ailesine yakınları ve köylülerden destek geldi. Ateş, yaptığı açıklamada "Havalar soğumaya başlayınca yaz aylarında evimizi istila eden yılanların, tavana, hatta duvarların içine yuva yaptıklarını fark ettik.’’ dedi.

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde gelen son dakika haberine göre bir aile evinde yılan istilasına uğradı. Evin her yerinden yılanlar çıkması üzerine evden kaçan 6 kişilik aile yakınlarının evine yerleşti. Yaklaşık dört ay sonra eve geri döndüklerinde yılanların yeniden ortaya çıkması üzerine ikinci şoku yaşayan Ateş ailesine yakınlarından ve köy halkından yardımlar geldi. Yaşadıkları korku ve sıkıntının ardından rahat bir nefes aldıklarını anlatan Davut Ateş, yakınlarına ve köy halkına teşekkür etti.

HAKKARİ'DEN SON DAKİKA: 6 KİŞİLİK AİLE EVİNDE YILAN İSTİLASINA UĞRADI

İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi için mayıs ayında havaların ısınmasıyla birlikte evlerinde görülen yılanlar nedeniyle kabus dolu günler başladı.

Geçen yıl Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalanan, bu nedenle de yürüyemeyen Davut Ataş (39) ve ailesi, boyları 1 metreyi aşan yılanlar yüzünden 5 Mayıs'ta ise evlerini terk etmek zorunda kaldı ve köydeki ağabeyinin evine yerleşti. Yaklaşık 1,5 ay önce tekrar kendi evlerine dönen ailenin sıkıntıları ise bitmedi. Yaşadıkları korku nedeniyle aile, evin giriş bölümü ve bir tarafı da camekanlı olan hole yerleşti.

Bunun üzerine yakınları ve köylüler, Ateş ailesi için yeni bir ev yapmaya karar verdi. Bir süredir inşaatı süren ev tamamlandı ve aile yeni evine yerleşti. Yaşadıkları korku ve sıkıntının ardından rahat bir nefes aldıklarını anlatan Davut Ateş, yakınlarına ve köy halkına teşekkür etti.

Çocuklarının artık yılan korkusu olmadan evde uyuyabildiklerini anlatan Ateş, "Havalar soğumaya başlayınca yaz aylarında evimizi istila eden yılanların, tavana, hatta duvarların içine yuva yaptıklarını fark ettik. Biz de bu yüzen evimizi terk etmek zorunda kaldık. Hayırseverin vermiş olduğu yardımlarla evimizin yanında bulunan boş arsaya yeni bir ev yaptık ve yeni evimize taşındık. Buna en çok çocuklarım sevindi. İlk kez huzurla ve korkmadan uyuyabiliyoruz. Yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımın psikolojileri bozulmuştu. Yeni eve taşındıktan sonra artık odaları gezip, banyo girebiliyorlar" dedi.

Yeni eve taşındıkları için çok mutlu olduğunu belirten 12 yaşındaki Hasan Yusuf Ataş ise, "Yeni evimizin birçok eksiği olmasına rağmen çok mutluyum.

Yılanların sardığı eve girmekten orada uyumaktan çok korkuyordum. Korku içinde yaşıyorduk. Şimdi yeni evimizde korku yaşamadan derslerimi çalışabiliyorum" diye konuştu.

Son Güncelleme: 17.12.2020 19:03
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