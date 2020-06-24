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Hakkari'de bir asker İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu

Yüksekova'da ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran'dan açılan taciz ateşi sonucu 2 askerin yaralandığı bir askerin de şehit olduğunu bildirildi.

Hakkari'de bir asker İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu

Hakkari'de bir asker İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu

Yüksekova'da ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran'dan açılan taciz ateşi sonucu 2 askerin yaralandığı bir askerin de şehit olduğunu bildirildi.

24 Haziran 2020 Çarşamba 12:03

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran'dan açılan taciz ateşi sonucu 2 askerin yaralandığını bir askerin de şehit olduğunu bildirdi. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Hakkari Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu 2 askerin yaralandığı, bir askerin sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Durak'ın şehadet haberi ailesine ulaştı

Taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak'ın şehadet haberi Elazığ'ın Maden ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Babası hayatta olmayan Durak'ın şehadet haberini, Koçoğlu Mahallesi'nde yaşayan annesi Nezahat Durak'a, yaşadığı eve giden yetkililer verdi.

Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.


 

Anahtar Kelimeler:
Hakkarişehit HaberiİranTaciz Ateşi
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