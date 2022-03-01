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Hakkari’den acı haber! Uzman Çavuş şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 'Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu ErenKış-25 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu.

Hakkari’den acı haber! Uzman Çavuş şehit oldu

Hakkari’den acı haber! Uzman Çavuş şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 'Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu ErenKış-25 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu.

01 Mart 2022 Salı 10:57
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Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyü Kasran Harabeleri Taşlık mevkiinde icra edilen 'Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu ErenKış-25 Operasyonu’nda arazi arama tarama faaliyeti esnasında Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal şehit oldu.

Şehit uzman çavuş için Hakkari Fatih Jandarma Kışlası’nda tören düzenlendi.

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Ögrenci, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Metin Kahraman, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve askerler katıldı.

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