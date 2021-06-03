banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Elbistan ve Afşin’de 20 kilometrelik yol yenileniyor
Elbistan ve Afşin’de 20 kilometrelik...
Karaziyaret’te Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
Karaziyaret’te Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
Doç. Dr. Tekin’le ‘Yaşlıların Sık Görülen Hastalıkları ve Acil Durumlar’
Doç. Dr. Tekin’le ‘Yaşlıların Sık...
Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor
Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Kilit Parke
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Kilit Parke

İçişleri Bakanlığı'ndan Lgs Genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri” konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan Lgs Genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan Lgs Genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri” konulu genelge gönderdi.

03 Haziran 2021 Perşembe 09:59
banner459

Genelgede tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü ülke genelinde 09.30-12.50 saatleri arasında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS) iki oturum halinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Genelgede Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS), salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında; 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığından Lgs Genelgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4'üncü Yargı Paketi'nin detayları belli oldu!
4'üncü Yargı Paketi'nin detayları belli oldu!
Suriyeli Sayısının En Çok Ve Az Olduğu İller Belli Oldu
Suriyeli Sayısının En Çok Ve Az Olduğu İller Belli Oldu
İmamoğlu’ndan 28 milyon dolarlık yolsuzluk suçlaması
İmamoğlu’ndan 28 milyon dolarlık yolsuzluk suçlaması
Türk yapımı Kargu-2 İHA'lar Birleşmiş Milletler raporunda!
Türk yapımı Kargu-2 İHA'lar Birleşmiş Milletler raporunda!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 kritik mesaj: Telafi eğitimi, karne, okulların açılacağı tarih...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 kritik mesaj: Telafi eğitimi, karne, okulların açılacağı tarih...

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber