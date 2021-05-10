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İçkili Mekanlarla İlgili Yeni Kurallar Geliyor

İçişleri Bakanlığı gündelik yaşama yönelik maddeleri içeren ve 9 ayrı kanunda 20 değişiklik öngören bir taslak teklifi hazırladı.

İçkili Mekanlarla İlgili Yeni Kurallar Geliyor

İçkili Mekanlarla İlgili Yeni Kurallar Geliyor

İçişleri Bakanlığı gündelik yaşama yönelik maddeleri içeren ve 9 ayrı kanunda 20 değişiklik öngören bir taslak teklifi hazırladı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:04
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Polis Vazife Kanunu'nun güncellenmesini içeren taslağa göre kolluk kuvvetleri ruhsat almadan faaliyet gösteren içkili mekanları denetleyebilecek ve resen kapatabilecek. "İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu" adıyla oluşturulacak birim, içkili mekanların çalışma saatlerine karar verecek ve üç kez faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatları iptal edilecek.

İçişleri Bakanlığı 9 ayrı kanunda 20 değişiklik öngören taslak teklifi hazırladı. Gündelik yaşama yönelik maddeleri içeren taslak bakanlıkların incelemesine ve görüşüne sunuldu.

KOLLUK KUVVETLERİ RUHSATSIZ MEKANLARI RESEN KAPATABİLECEK

Polis Vazife Kanunu'nun güncellenmesini içeren taslakta kolluk kuvvetleri ruhsat almadan faaliyet gösteren içkili mekanları denetleyebilecek ve resen kapatabilecek.

"İÇKİLİ YER BÖLGESİ TESPİT KOMİSYONU" KURULACAK

Halen belediyelerin denetiminde olan içki satış yerleri ve mekanlar için bir komisyon oluşturulacak. Taslağa göre "İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu" adıyla oluşturulacak birimde vali yardımcısı veya kaymakamı başkanlığında, belediye, kolluk birimleri, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileri yer alacak. İçkili mekanların çalışma saatlerine bu komisyon karar verecek. Üç kez faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatları iptal edilecek.

MUHTARLARA ÖZLÜK HAKLARI

Hazırlanan tasarıda muhtarların özlük hakları da yeniden düzenlendi. Düzenlemeye göre muhtarlar yılda bir ay izin yapabilecek. Kadın muhtarlar da 16 haftalık annelik iznini kullanabilecek.

SON HALİ AK PARTİ MYK'YA SUNULACAK

Hazırlanan taslak öneriye açıldı. Adalet, Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik bakanlıkları ile Yüksek Seçim Kurulu'na gönderildi. Düzenlemeye son şekli verildikten sonra ise AK Parti MYK'sına sunulacak.

Son Güncelleme: 10.05.2021 18:57
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