İmran Kılıç’a Meclis’te Veda

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için Meclis'te tören düzenlendi.

Kılıç için düzenlenen törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerden çok sayıda milletvekili katıldı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop törende yaptığı konuşmada, “Bir arkadaşımızı, dostumuzu kaybetmenin ızdırabı, üzüntüsü içindeyiz. Sözleri ve üslubu ile nezaket içerisinde bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Ölüm hepimiz için hayatın bir gerçeği. Cenab-ı Hak ölümü de hayatı da yaratmıştır. Kederli ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İmran Kılıç Kahramanmaraş Merkez Abdülhamit Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.