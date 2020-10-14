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‘Işıklar yanıyor' krizinde AYM'den son dakika açıklaması: AYM'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı paylaşımla darbe imasında bulunduğu iddiası üzerine başlayan tartışmaların üzerine AYM'den açıklama geldi.

‘Işıklar yanıyor' krizinde AYM'den son dakika açıklaması: AYM'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz

‘Işıklar yanıyor' krizinde AYM'den son dakika açıklaması: AYM'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı paylaşımla darbe imasında bulunduğu iddiası üzerine başlayan tartışmaların üzerine AYM'den açıklama geldi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 12:47
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Yapılan son dakika açıklamasında "AYM üyesinin kişisel hesabından yaptığı paylaşımdaki görüşler AYM'nin kurumsal görüşlerini yansıtmaz" denildi.

Dün bir AYM üyesinin yaptığpı paylaşımla darbe imasında bulunduğu iddiası üzerine başlayan tartışmaların üzerine AYM'den açıklama geldi. Yapılan son dakika açıklamasında "AYM üyesinin kişisel hesabından yaptığı paylaşımdaki görüşler AYM'nin kurumsal görüşlerini yansıtmaz" denildi.

İşte ayrıntılar;

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan paylaştığı 'ışıklar yanıyor' mesajıyla ilgili flaş bir açıklama geldi. AYM'nin resmi sitesinden yayınlanan açıklamada şunlar kaydedildi:

KURUMSAL GÖRÜŞÜ YANSITMAZ

"Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun bugün saat 14.00'de toplanması yönünde alınan karardan sonra yaşanan gelişmeler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır:

"15 TEMMUZ'DA OLDUĞU HER ZAMAN DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNİN YANINDAYIZ"

Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

AYM Üyesi Engin Yıldırım Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaştığı fotoğrafında demokrasiye müdahale, darbe girişimlerinin sloganı olarak değerlendirilen 'IŞIKLAR YANIYOR' ifadesini kullanmış ve tepki toplamıştı.

Bunun üzerine Bakanlıklar başta olmak üzere birçok siyasi kurum kuruluş ve STK'dan tepki gelmişti.

AK PARTİ: UTANÇ VERİCİ BİR SAYGISIZLIK

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı son dakika açıklamasında "Bu utanç verici bir saygısızlıktır" ifadesini kullanmıştı.

ADALET BAKANI GÜL: BU AÇIKLAMA BİR AYM ÜYESİNE YAKIŞMAZ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül AK Parti grup toplantısına giderken meclis muhabirlerinin sorularını cevaplandırdı ve AYM üyesi Engin Yıldırım'ın paylaşımına ilişkin olarak " Bu yaklaşım bir Yüksek Mahkeme üyesine yakışmaz" ifadelerini kullandı

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