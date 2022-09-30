İŞKUR İEP kapsamında yüzlerce personel alacak!

İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden yayınlanan personel alımı ile anlamına göre işbaşı eğitim programları Birçok farklı alanda personel alımı yapacak.

İşbaşı Eğitim Programı farklı branşlarda personel alımı yapacağını ilan etti İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden yayınlanan personel mail alanlarına göre işbaşı eğitim programı 31 farklı kuruma ve farklı alanlarda personel alımı yapacak.

İşbaşı eğitim programları: Çorum, Samsun, Kastamonu, Gaziantep, Şanlıurfa, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Niğde, Balıkesir, Afyonkarahisar, Yalova, Çankırı, Sinop illerine personel alımı yapacağını ilan etti.

İlana göre Gazaltı kaynakçısı güvenlik sistemleri teknisyeni, diğer ağaç işleme işçileri elektrik teknisyeni, ön muhasebeci kalite kontrol konserve üretim elemanı ve garson alacak. Döner ustası, erkek üst giysileri dikim elemanı, kadın plaj giysileri dikim elemanı, makineci Denim kumaş yıkama, dokuma konfeksiyon makineci, sekreter klima ve imalat montaj elemanı, iş sağlığı ve güvenlik teknikleri ayakkabı imalatçısı yuvalarında personel alımı yapıyor.

İEP Personel Alımı Başvuru Şartları;

15 yaşını doldurmuş olmak İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak emekli olmamak.

İşverenin bir veya iki derecede katı sıvı veya eşi olmamak.

Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetinden faydalanmak şartlarının sağlanması gerekmektedir.

İEP personel alımı başvuru şekli;

Başvurular en geç 7 Ekim 2022 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. Başvuruları İŞKUR resmi internet sayfası üzerine girip seçeneği olarak yapılacaktır.