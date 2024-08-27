Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği doğdu
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği...
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa ile Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa...
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara Ücretsiz Ring Seferleri Başladı!
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara...
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser ve Sinema Gösterisiyle Devam Edecek
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser...
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı

İŞKUR KPSS şartsız 7 bin personel alacak!

İŞKUR, Türkiye genelinde 7 bin işçi alımı yapacağını duyurdu. Güvenlikten temizlik işçiliğine kadar geniş bir yelpazede iş fırsatları sunulacak ve başvuru için KPSS şartı aranmayacak.

İŞKUR KPSS şartsız 7 bin personel alacak!

İŞKUR KPSS şartsız 7 bin personel alacak!

İŞKUR, Türkiye genelinde 7 bin işçi alımı yapacağını duyurdu. Güvenlikten temizlik işçiliğine kadar geniş bir yelpazede iş fırsatları sunulacak ve başvuru için KPSS şartı aranmayacak.

27 Ağustos 2024 Salı 16:20

İŞKUR, iş arayanlar için önemli bir duyuru yaparak Türkiye genelinde 7 bin işçi alımı yapacağını açıkladı. Alımlar, kamu kuruluşları ve özel sektörde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek ve 81 ili kapsayacak. İŞKUR’un bu kapsamda KPSS şartı aramaması, birçok kişi için bu fırsatı daha cazip hale getiriyor.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

İlan edilen kadrolar arasında 714 güvenlik görevlisi, 2 eğitim kurumu güvenlik görevlisi, 9 hastane güvenlik görevlisi, 119 silahlı özel güvenlik ve 784 silahsız özel güvenlik görevlisi bulunuyor. Ayrıca, 557 beden işçisi, 3 bin 885 temizlik görevlisi, 81 hastane temizlik görevlisi ve 20 temizlik işçisi de işe alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- 18 yaşından büyük olmak

- Kamu haklarından mahrum olmamak

- En az ilköğretim mezunu olmak

- Herhangi bir sağlık sorununa ya da askerlik ile ilişkiye sahip olmamak

- Vardiyalı çalışmayı kabul etmek

Adaylar, başvurularını İŞKUR’un resmi internet sitesi olan “esube.iskur.gov.tr” üzerinden gerçekleştirebilecekler.

İŞKUR’un bu alımları, işsiz vatandaşlar için önemli bir istihdam kapısı açarken, farklı sektörlerde çalışmak isteyenler için de büyük bir fırsat sunuyor.

Anahtar Kelimeler:
İŞKUR KPSS şartsız 7 Bin Personel Alacak!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Garnizon komutanı belli oldu!
Kahramanmaraş Garnizon komutanı belli oldu!
81 ilde tapu için bir devir kapandı! Ev ve arsa sahipleri dikkat
81 ilde tapu için bir devir kapandı! Ev ve arsa sahipleri dikkat
Instagram'ın Neden Kapatıldığı Ortaya Çıktı
Instagram'ın Neden Kapatıldığı Ortaya Çıktı
Şekerli Vakfı İzmir ve Ardahan'daki üreticiler için seferber oldu!
Şekerli Vakfı İzmir ve Ardahan'daki üreticiler için seferber oldu!
İki bakan değişti!
İki bakan değişti!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber