İŞKUR KPSS şartsız 7 bin personel alacak!

İŞKUR, iş arayanlar için önemli bir duyuru yaparak Türkiye genelinde 7 bin işçi alımı yapacağını açıkladı. Alımlar, kamu kuruluşları ve özel sektörde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek ve 81 ili kapsayacak. İŞKUR’un bu kapsamda KPSS şartı aramaması, birçok kişi için bu fırsatı daha cazip hale getiriyor.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

İlan edilen kadrolar arasında 714 güvenlik görevlisi, 2 eğitim kurumu güvenlik görevlisi, 9 hastane güvenlik görevlisi, 119 silahlı özel güvenlik ve 784 silahsız özel güvenlik görevlisi bulunuyor. Ayrıca, 557 beden işçisi, 3 bin 885 temizlik görevlisi, 81 hastane temizlik görevlisi ve 20 temizlik işçisi de işe alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- 18 yaşından büyük olmak

- Kamu haklarından mahrum olmamak

- En az ilköğretim mezunu olmak

- Herhangi bir sağlık sorununa ya da askerlik ile ilişkiye sahip olmamak

- Vardiyalı çalışmayı kabul etmek

Adaylar, başvurularını İŞKUR’un resmi internet sitesi olan “esube.iskur.gov.tr” üzerinden gerçekleştirebilecekler.

İŞKUR’un bu alımları, işsiz vatandaşlar için önemli bir istihdam kapısı açarken, farklı sektörlerde çalışmak isteyenler için de büyük bir fırsat sunuyor.