İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami de oluştu

Tsunami dalgaları nedeniyle İzmir'in sahilde bulunan caddelerini su bastı. Sular sahilden 200 metre içeriye kadar girdi.

İzmir Seferihisar'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami dalgaları oluştu. Tsunami dalgaları İzmir'in sahil kenarındaki caddelerine de geldi.

"200 METREYE ULAŞTI"

Anadolu Ajansı muhabiri Safvan Allahverdi, ailesinin yaşadığı Seferihisar'da kaydedilen görüntüleri paylaştı ve şunları yazdı "Şu an ailemin olduğu İzmir Seferihisar civarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Ardından yaşanan tusunami evimizin olduğu yeri bu hale getirdi. Ev ile deniz arası yaklaşık 200 metre. Eşim dalganın arka mahalleye ulaştığını söylüyor. Bu görüntüdeki akıntıya bakılırsa oldukça muhtemel."