İzmir’de büyük deprem!

Az önce AFAD tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre İzmir'de 6.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün İzmir Seferihisar olduğu ifade edilirken sarsıntı İstanbul, Manisa, Bodrum, Urla gibi birçok ilde de hissedildi. Son dakika bilgisine göre İzmir'deki depremin merkez üssünün Seferihisar olduğu ifade edildi.

İzmir Manavkuyu ve Bayraklı'da bir binanın çöktüğü bilgisi paylaşıldı. Son dakika bilgisine göre İzmir'deki depremin ardından 4.1 şiddetinde bir sarsıntı daha yaşandı. Kuşadası'ndaki deprem İzmir'de de hissedildi. İzmir'de 4.8 şiddetinde bir deprem daha yaşandı.

İzmir ve çevresinde şiddetli hissedilen deprem meydana geldi. İzmir kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İSTANBUL VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

İstanbul Valisi Yerlikaya: ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.''