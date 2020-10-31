İzmir’de son durum

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından gelen son bilgiye göre; yaşanan afetin ardından 33'ünün büyük olduğu tespit edilen toplamda 389 artçı sarsıntı meydana geldi. Öte yandan yaralı sayısı 804'e yükselirken 24 vatandaşımızın hayatını kaybettiği duyuruldu. İzmir depremi sonrası bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında ise zamana karşı yarış devam ediyor. Son dakika gelişmesine göre İzmir'de 5.0 şiddetinde bir deprem daha oldu.

Dün 14.51'de gerçekleşen 6.6'lık deprem sonrası Türkiye adeta İzmir'e ağlıyor. Yerin 16.54 km altında gerçekleşen ve merkez üssü Seferihisar olarak kaydedilen şiddetli sarsıntının bilançosu her geçen dakika gözler önüne serilmeye devam ederken AFAD ve birçok sivil toplum kuruluşunun arama kurtarma çalışmalarında zamanla yarışı sürüyor. Ölü sayısının 24 olduğu bildirilirken 804 vatandaşımızın ise yaralı olduğu İzmir deprem bölgesinden gelen bilgiler arasında. İşte İzmir'de yaşanan deprem sonrası gelen son dakika haberinin detayları…

İZMİR'DE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR! 24 ÖLÜ 804 YARALI MEVCUT…

Ege Bölgesi'nde ciddi oranda hissedilen İzmir depremi sonrası göçük altında kalan vatandaşların kurtarılması için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 3.999 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 475 araç ile Türkiye seferber olmuş durumda. Afet bölgesinde iyi haberler gelmesi beklenirken ölü ve yaralı sayısında yaşanan artış yurt genelini adeta yasa boğuyor…

Son dakika bilgisine göre İzmir'de 5.0 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Seferihisar olduğunu ifade etti.

389 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ!

30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, 33'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 389 artçı sarsıntı yaşandığı AFAD tarafından yapılan açıklama ile bildirildi.

24 ÖLÜ 804 YARALI...

SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 24 vatandaşımız hayatını kaybederken İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 kişi olmak üzere toplam 804 vatandaşımız ise yaralı olduğu bildirildi.

İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 8'inde çalışmalar tamamlanmış olup; kalan 9 binada çalışmalar devam ediyor...

ALAN TARAMA VE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgeden gelen bilgiye göre; devam eden arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 3.999 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 475 araç görevlendirildiği ifade edildi...

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülüyor.

Öte yandan Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; 40 AFAD İl/Birlik müdürlüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk edildiği duyurulurken Ülke genelinde tüm AFAD il ve birlik müdürlükleri adeta İzmir için seferber oldu...

BÖLGEDE BARINMA VE BESLENME İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 960 çadır, 6 genel maksat çadırı, 4500 battaniye, 3672 yatak, 3000 yastık ve 3000 çarşaf seti; Türk Kızılay tarafından 2.049 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6.888 yatak, 16.050 battaniye ve 2.657 mutfak seti sevk edilmiştir. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 112 personel, 137 gönüllü, 27 araç, 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ve 64.345 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderilmiştir.

8 MİLYON TL DESTEK

Depremde 20 kişi hayatını kaybetti, 786 kişi yaralandı. 71 kişi enkazdan kurtarıldı. Hayatını kaybedenlerden isimleri tespit edilenler şöyle: Hüsnü Kırabalı, Kenan Yeşiloğlu, Rabia Uzun, Hayati Uzun, Mahir Tahirler, Nazmiye Doğrayan, Burcu Yüksel, Dila Yüksel, Ege Ilgaz Yüksel. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Cunda Adası'nda bir taş binanın duvarının yıkıldığı öğrenildi. AFAD ilk etapta İzmir'e 3 milyon liralık bir destek gönderdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vakıflar üzerinden İzmir'e 5 milyon liralık bir yardım gönderdi.

AFAD UYARDI!

"Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.

Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

"OKULLARDA SIKINTI YOK"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İzmir'de eve girmeye korkan vatandaşların kalabilmeleri için camilerin açık tutulacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da okullarla ilgili sıkıntılı bir durumun olmadığını bildirdi. Bu arada depreme ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşımlarla ilgili 16 kişi hakkında işlem başlatıldı. 3 kişi ise gözaltına alındı.

FAYIN UZUNLUĞU 60 KİLOMETRE

Saat 14.51'de meydana gelen depremin ardından 24'ü 4'ten büyük olmak üzere 244 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu artçıların en büyüğü 5.1 oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 30-40 km'lik bir fayın kırıldığını tespit ettik. 1.2 metrelik bir yer değiştirme var" dedi. Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu da "Girit Adası'nda asıl büyük deprem bekleniyor. Burada olacak büyük deprem Türkiye'yi de etkiler. Artçılar sürecektir. Binasına güvenmeyen, binalarını terk etsin" çağrısı yaptı.

Prof. Dr. Naci Görür ise "İzmir'de Çeşme'den Gülbahçe'ye, Seferihisar'dan Tuzla'ya kuzeydoğu ve kuzeybatı yönünde fay hatları var. Deprem Tuzla fayında gerçekleşti. Bu fayın uzunluğu 60 kilometre ve İzmir'in içine kadar uzanıyor. 25-30 km'lik kısmı kırıldıysa güneybatı ucu kırılmış demektir. Kuzey ucu kırılmadıysa bir deprem daha beklenebilir" diye konuştu.

EŞİNİ VE İKİ ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel'in oğlu İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Ege Ilgaz, kardeşi Dila ve annesi Burcu Yüksel'le birlikte göçük altında kalarak yaşamını yitirdi. Acı haberi Twitter'dan paylaşan İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Fatih Güldal, "Sevgili dostlar İzmir'de enkaz altında kalan öğrencimiz Ege Ilgaz'ımızı, kardeşini ve annesini maalesef kaybettik. Allah mekanlarını cennet etsin. Babasına sabırlar diliyorum. 3 kişiyi kaybetmek çok zor. Rabbim ona güç kuvvet versin. İEL camiasının başı sağolsun" dedi.