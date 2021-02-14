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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 kişiden biri olan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın (32) Kahramanmaraş'lı olduğu bildirldi.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 kişiden biri olan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın (32) Kahramanmaraş'lı olduğu bildirldi.

14 Şubat 2021 Pazar 17:20
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Malatya Valisi Aydın Baruş, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara’da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından 10’unun kimliklerinin belirlendiğini söyledi.

Baruş, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, 10 Şubat 2021’de Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edildiği tespit edilen 13 kişiyle ilgili açıklama yapacağını söyleyerek konuşmasına başladı.

Aydın Baruş, 2015 ve 2016 yıllarında PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak yaklaşık 6 yıl Irak’ın kuzeyinde, değişik bölgelerinde gezdirilerek en son Gara bölgesinde “sözde cezaevinde” tutulurken şehit edilen Türk vatandaşlarının Malatya Adli Tıp Kurumundaki otopsi çalışmalarının devam ettiğini belirten Baruş, şöyle konuştu:

“Yapılan otopsi işlemleri sonucunda 13 evladımızın 10’unun kimliği tespit edilmiştir. Kimliği tespit edilen evlatlarımızın, 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl kara yolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, 28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum ilinden ailesiyle birlikte dönerken Lice-Bingöl yol ayrımında alıkonulan Mersin nüfusuna kayıtlı Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Sedat Yabalak, 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan Karayolunda alıkonulan Malatya nüfusuna kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personel astsubay başçavuş Semih Özbey, 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı’daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür yolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı er Adil Kavaklı, 24 Temmuz 2016 tarihinde Lice ilçesi Berkirin Deresi mevkisinde ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Vedat Kaya, 15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır kara yolunda alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarma er Süleyman Sungur, 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari Çukurca kara yolunda alıkonulan Eskişehir nüfusuna kayıtlı Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli uzman erbaş Mevlüt Kahveci, 2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli Pülümür kara yolunda alıkonulan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Erzincan’daki birliğine katılmak üzere yola çıkmış olan topçu er Müslüm Altuntaş, Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Aydın Köse ve ayrıca Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Muhammet Salih Kanca oldukları anlaşılmıştır.”

Hain saldırıda şehit edilen üç kişinin kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Baruş, “Malatya Adli Tıp Kurumunda cumhuriyet savcısı, adli tıp kurumu uzmanları tarafından yapılan otopsilerin sonuçlarına göre evlatlarımızın yakın mesafeden ateş edilmek suretiyle 12’sinin baş bölgesinde, birinin de göğüs bölgesinde mermi giriş çıkışı olduğu tespit edilmiştir. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırıcı sonucunda şehit olduğuna yönelik söylentileri tamamen yalan ve alçakça bir provokasyondur.” ifadelerini kullandı.

Vali Baruş, şöyle devam etti:

“Şehitlerimizin aileleri de ilimize intikal halinde olup evlatlarının naaşlarının görgüleri başsavcılık tarafından kendilerine bizzat yaptırılacaktır. Evlatlarımızı şehit eden PKK terör örgütü mensubu 48 terörist, kahraman TSK unsurları tarafından etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. PKK terör örgütüyle mücadelemiz amansızca devam edecektir. Şehit olan evlatlarımıza Allah’tan sonsuz rahmet, ailelerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.”

Baruş, şehit edilen vatandaşlar için Malatya’da tören düzenleneceğini, defin işlemleri için ailelerinin arzusu dahilinde çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Açıklama sırasında Baruş’a, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de eşlik etti.

Öldürülen terörist sayısı 53 oldu

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son açıklamada, “Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu” denildi.

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