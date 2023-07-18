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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi onlarca personel alacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi onlarca işçi alımı yapacağını duyurdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi onlarca personel alacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi onlarca personel alacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi onlarca işçi alımı yapacağını duyurdu.

18 Temmuz 2023 Salı 09:43

Büyükşehir Belediyemiz birimlerinde geçici işçi olarak çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Sıra No

Unvan

Sayı

1

Yüzme Antrenörü

8

2

Beden İşçisi

8

3

Antrenör

4

4

Veteriner Hekim

1

5

Veteriner Teknikeri

2

6

Hayvan Bakıcısı

12

Toplam

35

Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.

Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

Kahramanmaraş nüfusuna (ilçeler dâhil) kayıtlı olmak.

Son müracaat tarihi itibarıyla 40 yaşını geçmemiş olmak.

a) Yüzme Antrenörü unvanı için;

Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olmak.

Federasyon tarafından onaylı yüzme antrenörlüğü, cankurtaranlık belgesi olmak veya üniversiteden yüzme dersi aldığını belgelendirmek.

b) Antrenör unvanı için; Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olmak.

c) Veteriner Hekim unvanı için; Lisans düzeyinde eğitim veren üniversitelerin Veterinerlik bölümünden mezun olmak.

ç) Veteriner Tekniker unvanı için; Ön lisans düzeyinde eğitim veren üniversitelerin Laborant ve Veteriner Sağlık bölümünden mezun olmak.

Daha önce çalıştığı işyeri/işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında kasıt ya da kusurlu davranışları sebebiyle iş akdi feshedilmemiş olmak.

Tecrübe Durumu:

Tercihen Kamuda benzer işlerde çalışmış olmak.

Başvuruda bulunacağı unvana ilişkin, en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

1 yıllık tecrübe şartını sağlayan yeterli başvuru olmaması halinde sınava çağrılacak adaylar tecrübe süresi en uzun olandan başlamak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

İş tecrübe durumu, aday tarafından E-devlet üzerinden alınacak SGK hizmet dökümü ve çalışılan işyerlerinden alınacak olan onaylı iş deneyim (çalışma) belgesi ile belgelenecektir.

Müracaat

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 17 Temmuz 2023 / 20 Temmuz 2023 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/akbel-as-personel-alim-ilani-basvuru-formu-17072023 internet adresinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınav ve Değerlendirme

Başvuru şartlarını taşıyanların tecrübe durumu dikkate alınarak, alınacak personel sayının 6 katı aday, belirlenen tarihlerde uygulamalı ve/veya sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Başvuran 6 katı aday arasından yeterli koşulları sağlayan aday bulunmaması halinde tecrübe süresi dikkate alınarak başvuran diğer adaylar arasından her pozisyon için 6 katı aday sınava davet edilecektir.

1 ve 2 numaralı unvanlar 2 ay 29 gün, diğer unvanlar 5 ay 29 gün olarak çalıştırılacaktır.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Onlarca Personel Alacak!Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Onlarca Personel Alacak!
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