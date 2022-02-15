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Kahramanmaraş el sanatları Amerika’da Sancar Türk kültür merkezinde tanıtılıyor!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Binnur Özkar’ın girişimleriyle Kahramanmaraş el sanatları Amerika’da Sancar Türk kültür merkezinde tanıtılacak.

Kahramanmaraş el sanatları Amerika’da Sancar Türk kültür merkezinde tanıtılıyor!

Kahramanmaraş el sanatları Amerika’da Sancar Türk kültür merkezinde tanıtılıyor!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Binnur Özkar’ın girişimleriyle Kahramanmaraş el sanatları Amerika’da Sancar Türk kültür merkezinde tanıtılacak.

15 Şubat 2022 Salı 11:14
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Sancar Türk Kültür Merkezi, Chapel Hill'deki UNC'de Profesör olan Aziz ve Gwen Sancar tarafından 2007 yılında kurulmuştur. Vakıf Türkiye ve Türk Kültürünü tanıtmak,Amerika Birleşik Devletleri ileTürkiye arasındaki daha yakın bağlar geliştirmek için öncelikle eğitim ve hayır amaçlı kurulmuş, karamacı gütmeyen bir kuruluştur. Vakfın merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde Kuzey Karolina eyaletindedir. Profesor Aziz Sancar halen Amerikanın en saygın üniversitelerinden olan The Univercity of North Carolinada (UNC) Biyokimya ve Biyofizik alanında calışmaktadır. ABD Ulusal BIlimler Akademisi ve Türkiye Bilimler Akademisi üyesidir. DNA onarımı konusundaki calışması ile 2015 yılında Nobel Kimya ödülünü almıştır.

“Kahramanmaraş El Sanatlarını Amerika’da Tanıtılıyor”

Halen Amerika Birleşik Devletlerinde Sancar Vakfında çalışmalarına devam eden Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Binnur Özkar şunları söyledi:

“Sancar Vakfı Türk Kültürünün tanıtımının yanısıra özellikle eğitim alanında farklı bilim dallarında Türkiye’den UNC’ e gelen öğrencilere eğitim süreleri boyunca hem konaklamalarında hem de bilimsel çalışmalarında destek olmaktadır. Bu öğrenciler ileride bilim ve teknoloji alanında bizim aydınlık yüzümüz olarak ülkemize hizmet edecektir. Kültür Merkezinin binası ve derslikleri tamamlanmış olup, öğrencilerin konaklaması için misafirhane projesi devam etmektedir.

Türk Kültürünün tanıtımı amacıyla Sancar Vakfında Kahramanmaraş el sanatlarının tanıtılması amacıyla sergi açmak isteğimi Kahramanmaraş Ticaret Odamızın yöneticileri ile paylaştım. Öncelikle Yönetim Kurulu üyemiz Ceylan Nazlı Balduk Kurtul ve Başkanımız Şahin Balcıoğlu’nun destekleri ile kısa zamanda proje hayata geçirildi. El sanatları ürünlerimiz temin edildi. 10 Ocak 2022 tarihinde T.C. Miami Başkonsolosu olarak göreve başlayan Feyza Barutçu-Altuğ Hanımefendinin Dışişleri Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucunda ürünlerin Sancar Türk Kültür Merkezine ulaştırılması planlanmıştır.”

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Kahramanmaraş El Sanatları Amerika’da Sancar Türk Kültür Merkezinde Tanıtılıyor!
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