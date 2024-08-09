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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş Garnizon komutanı belli oldu!

Kahramanmaraş Garnizon Komutanlığına Tuğgeneral Tolga Genç atandı.

Kahramanmaraş Garnizon komutanı belli oldu!

Kahramanmaraş Garnizon komutanı belli oldu!

Kahramanmaraş Garnizon Komutanlığına Tuğgeneral Tolga Genç atandı.

09 Ağustos 2024 Cuma 11:24

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında 187 General ve Amiralin görev yerlerinin değiştirilmesi hakkında atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile birlikte, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 117 Generalin görev yeri ve pozisyonu değiştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığında 38 Generalin görev yeri değişirken Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise 32 Amiralin görev yeri pozisyonu karar ile birlikte değiştirildi.

Karar 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9’uncu maddesi gereğince alındı.
 

Kahramanmaraş’a da atama yapıldı. Kahramanmaraş Garnizon Komutanlığına Ankara’da Genel Kurmay Satratejik Daire Başkanı olarak görev yapan Tuğgeneral Tolga Genç atandı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Belli Oldu!
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