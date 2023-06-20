Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Gazipaşa Gençlik Merkezi’nde Kurs Kayıtları Devam Ediyor
Gazipaşa Gençlik Merkezi’nde Kurs Kayıtları...
Kahramanmaraş’ta Afet Sonrası ‘Yazarak İyileşmek’ Semineri
Kahramanmaraş’ta Afet Sonrası ‘Yazarak İyileşmek’...
Gezici Kütüphane Ilıca İlkokulu Öğrencilerinin Misafiri Oldu
Gezici Kütüphane Ilıca İlkokulu Öğrencilerinin...
Doğa Tutkunları Yavşan Yaylası’nı Ziyaret Edecek
Doğa Tutkunları Yavşan Yaylası’nı Ziyaret...
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam Ediyor
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam...

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi Alacak

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi Alacak

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi Alacak

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden:

20 Haziran 2023 Salı 14:56

1- Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. ve 24. maddelerinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Esasları Yönergesi” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Başvurular, ilanın Resmî Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ile diğer ek belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)
2- Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvurularda İstenilen Belgeler:
a) Dilekçe (https://www.istiklal.edu.tr/pdb/belgeler-ve-formlar) adresindeki ilgili unvana ait dilekçe indirilip, bilgisayar ortamında doldurulup, ıslak imza ile imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.
b) Özgeçmiş (YÖK Formatında)
c) Bilimsel Çalışma ve Yayınları
d) Puanlama Tablosu (Üniversitemiz Web sayfasında bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesindeki tabloya uygun olarak doldurulacaktır.)
e) Diploma (Lisans ve Lisansüstü diplomalar veya geçici mezuniyet belgeleri, Doçentlik Belgesi - Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi eklenerek personel ilan sorumlusuna ulaşmaları gerekmektedir.)
f) Yabancı Dil Belgesi
g) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge)
h) Adli Sicil Kaydı ( e-Devlet çıktısı)
i) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar onaylı belge ekleyecek. Hizmet belgesi olarak prim ve sigortalı gün sayısını gösteren belge kabul edilmeyecektir.)
j) Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
k) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
l) Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ve belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeleri)
m) Mecburi Hizmeti Olmadığına Dair Belge (Üniversitelerde Arş. Gör. olarak çalışmış veya çalışmakta olanlar için)
3- Önemli Notlar:
a) Yukarıdaki istenilen belgelerin https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresine yüklenmesi gerekmektedir
b) Yukarıdaki belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecektir
c) Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir
d) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya koşullarının uygun olmadığı tespit edilen adayların atamaları yapılmayacaktır.
Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
e) Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.
f) Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (KPDS, ÜDS, YDS veya e- YDS veya YÖKDİL ) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir. Sınav puanının ise Dr. Öğr. Üyesi için en az 60 puan Doç. Dr. İçin en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.
g) Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in ilgili maddeleri gereğince asgari koşulların sağlanmış olması gerekmektedir.
h) Üniversite web sayfasından ve/veya https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.
i) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
j) İlan başvurusu ile ilgili her türlü sorun ve bilgi almak için a[email protected] mail adresinden iletişime geçilebilir.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi Alacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KASKİ’den ‘içme suyu’ uyarısı!
KASKİ’den ‘içme suyu’ uyarısı!
Andırın’da Sağanak Yağış Nedeniyle Dereler Taştı
Andırın’da Sağanak Yağış Nedeniyle Dereler Taştı
Whatsapp kullananlar çok sevinecek! Beklenen özellik sonunda geldi
Whatsapp kullananlar çok sevinecek! Beklenen özellik sonunda geldi
Hastanede çalışmak isteyenlere müjde! Kpss şartsız mülakatsız personel alımı yapılacak
Hastanede çalışmak isteyenlere müjde! Kpss şartsız mülakatsız personel alımı yapılacak
SANKO Rektörü Dağlı’dan Babalar Günü Mesajı
SANKO Rektörü Dağlı’dan Babalar Günü Mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber