Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO’da 10 Kasım Atatürk’ü anma günü
SANKO’da 10 Kasım Atatürk’ü anma...
Ünal Ateş, 82 Yıldır Senden ayrıyız ama hep gönlümüzdesin
Ünal Ateş, 82 Yıldır Senden...
Ülkü Ocaklarından 10 Kasım mesajı
Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin...
Mahçiçek, ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Rahmetle Anıyorum’
Mahçiçek, ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü...
‘Sezai Karakoç İlhamdır’
‘Sezai Karakoç İlhamdır’

Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi.

Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması

Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi.

11 Kasım 2020 Çarşamba 15:32
banner459

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplandı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 12 Kasım 2020 Perşembe gününden itibaren istisnalar dışında 10.00-16.00 saatleri arası serbest olmak üzere diğer saatlerde haneden çıkışları kısıtlanmıştır."

Kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktor, sağlık çalışanı, eczacı, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden birini belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarını bu durumdan muaf tutulduğu kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evdeki 'öteki' kadın kocası çıkan ünlü televizyoncunun ifadesi ortaya çıktı
Evdeki 'öteki' kadın kocası çıkan ünlü televizyoncunun ifadesi ortaya çıktı
Ege’de deprem!
Ege’de deprem!
Yazın Çerezi Kışın Çorbası
Yazın Çerezi Kışın Çorbası
Firmaların yeni hilesi ortaya çıktı!
Firmaların yeni hilesi ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan imzaladı; 7 Bakanlığa atama kararları resmi gazetede
Başkan Erdoğan imzaladı; 7 Bakanlığa atama kararları resmi gazetede

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber