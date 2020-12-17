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Kahramanmaraş'ta özel hastaneye milyonluk dava

Kahramanmaraş'ta, 65 yaşındaki kadın hastanın 2 yıl önce kentteki bir özel hastanede ihmal nedeniyle öldüğü iddiasıyla açılan 5 milyon liralık manevi tazminat davasının görülmesine devam edildi.

Kahramanmaraş'ta özel hastaneye milyonluk dava

Kahramanmaraş'ta özel hastaneye milyonluk dava

Kahramanmaraş'ta, 65 yaşındaki kadın hastanın 2 yıl önce kentteki bir özel hastanede ihmal nedeniyle öldüğü iddiasıyla açılan 5 milyon liralık manevi tazminat davasının görülmesine devam edildi.

17 Aralık 2020 Perşembe 18:59
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Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, vefat eden Hatice Timurkaan'ın kızı Cennet Taşdemir ve avukatı ile davalı özel hastane yetkilileri ve doktorların avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen E.B, ifadesinde, ablası olduğu Timurkaan'ın kronik şeker rahatsızlığının bulunduğunu söyledi.

Kronik şeker rahatsızlığından dolayı Timurkaan'ın sol ayak parmağının kesildiğini, bu sebepten dolayı da hastaneye pansumana gittiğini belirten E.B, daha sonra bilmediği bir sebepten ablasının hastaneye yatırıldığını ifade etti.

Timurkaan'ın ölümünden önce gerçekleştirilen tedavisinin ne kadar sürdüğünü hatırlamadığını belirten E.B, şöyle devam etti:

"Ben hastanede tedavi gördüğü esnada bir kere yanına gittim. Hatta bir ziyaretimde de refakatçi olarak yanında bulundum. Ben kaldığım esnada kızı Ayşe kendisine refakat ediyordu. Benim yoğun bakımda odasına girip bizzat görmeme müsaade ettiler. Yoğun bakımda olduğu esnada kendisi ile doğrudan ilgilenen bir doktor görmedim. Ancak görevli hemşireler bulunmaktaydı. Kendisini yoğun bakımda ziyaret ettiğim günün gecesinde vefat etti. Ölümünden sonra kendisini bizzat yıkayanların arasındaydım. O esnada bütün vücudunu görme imkanım oldu. Ağzından kan geldiğini ve vücudunun çeşitli yerlerine kan bulaştığını gördüm. Ayrıca gasilhanede bulunan dolabın içerisinde çıkarılırken her tarafının bantlanmış olduğunu gördüm. Ayrıca vefatından sonra kızı Cennet çok üzüldü. Bu sebeplerden dolayı olsa gerek kendisi hayli kilo verdi."

Diğer tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Son Güncelleme: 17.12.2020 19:01
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