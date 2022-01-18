Kahramanmaraş  Tarım İl Müdürlüğü şehit oğluna emanet

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Mustafa Bozkurt, görevden alınarak yerine şehit evladı olan Ramazan Bilir atandı.

RAMAZAN BİLİR KİMDİR?

Aslen Şırnak ili nüfusuna kayıtlı Ramazan Bilir 1991 yılında dünyaya geldi.

Lisans eğitimini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde 2014 yılında tamamlayan Bilir, Yüksek Lisans eğitimini yine aynı bölüm üzerinde yaptı.

2009 yılında Şırnak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde memur olarak başlayan Bilir, 2010 yılında Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne memur olarak atandı.

2015-2020 yılları arasında Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan Bilir, bu tarihten itibaren İl Müdür Yardımcısı görevini yürüttü.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde 2019 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Bilir, evli ve 1 çocuk babasıdır.

KİMİLERİ KÜFÜR YAĞDIRIRKEN KİMİLERİDE BAŞ TACI EDİYOR

Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Grup Başkanvekili’nin Bingöl’de partisini eleştiren bir şehit yakınına yönelik kullandığı küfür içerikli ifadeler tüm Türkiye’yi derinden yaralamıştı.

Aradan geçen süre zarfında bir şehit yakınının Kahramanmaraş’a idareci olarak atanması kentte menuniyetle karşılandı. Kamu vicdanını rahatlatan bu atama ‘kimileri şehit yakınlarına küfür yağdırırken kimileride baş tacı ediyor’ şeklinde yorumlandı.