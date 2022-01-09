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Kahramanmaraş Valiliğinden flaş uayrı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika olarak hava durumu raporunu yayımladı. Kahramanmaraş Valiliği şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kahramanmaraş Valiliğinden flaş uayrı

Kahramanmaraş Valiliğinden flaş uayrı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika olarak hava durumu raporunu yayımladı. Kahramanmaraş Valiliği şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

09 Ocak 2022 Pazar 11:05
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika olarak hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre; 7 il için flaş 'sarı kodlu' uyarı yapıldı.

Öte yandan sağanak yağışlar yurdun büyük bir bölümünüde etkisini göstermeye sürdürecek.

Kahramanmaraş Valiliği ise “Sel, su baskını, yıldırım,ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” Açıklamasıyla uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun (Siirt dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

7 İL İÇİN UYARI

Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak yağış için sarı kodlu uyaru yapıldı. Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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