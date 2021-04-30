Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kur’an Bize Yol Gösterir
Kur’an Bize Yol Gösterir
Başkan Okay’dan 1 Mayıs mesajı
Başkan Okay’dan 1 Mayıs mesajı
İftar Vakti Afşin’deydi
İftar Vakti Afşin’deydi
Başkan Okay Hacıeyüplü Sosyal Tesisini İnceledi
Başkan Okay Hacıeyüplü Sosyal Tesisini...
İslam Bu Dünyada Ahireti Kazanmaktır
İslam Bu Dünyada Ahireti Kazanmaktır

Kahramanmaraş Valiliğinden Seyahat İzin Belgesi Konulu Yeni Karar

Kahramanmaraş Valiliği Hıfzıssıha Kurulu, görevli olan kamu personeli, milli sporcular ve yöneticilere seyahat izin belgesi muafiyeti tanıdı.

Kahramanmaraş Valiliğinden Seyahat İzin Belgesi Konulu Yeni Karar

Kahramanmaraş Valiliğinden Seyahat İzin Belgesi Konulu Yeni Karar

Kahramanmaraş Valiliği Hıfzıssıha Kurulu, görevli olan kamu personeli, milli sporcular ve yöneticilere seyahat izin belgesi muafiyeti tanıdı.

30 Nisan 2021 Cuma 17:18
banner459

Söz konusu personeller, görev belgesi ve kimlik kartıyla seyahat edebilecek.

İŞTE İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİNİN ALDIĞI SON KARA

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 30Nisan 2021 günü saat 16.00’da Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

İçişleri Bakanlığımızın 30.04.2021 tarih ve 7770 sayılı genelgesi doğrultusunda,tam kapanma dönemindeKoronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

Gerek zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin gerekse profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin (hakem,gözlemci, temsilci vb.) bu kapsamda her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazının yeterli olmasına, ayrıca seyahat izin belgesi istenilmemesine,


Toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme/firmalar tarafından bu hususa ilişkin kontrolün sağlanmasına, kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş olan kişilerin (ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden) toplu ulaşım araçlarına kabullerinin sağlanmasına,


Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde de 1 inci madde gereğince gerekli kontrolün yapılmasına, şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerinin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmesine, ayrıca seyahat izin belgesi istenilmemesine,


Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlarımız tarafından yapılmasına,


Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,


Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan Memura, Esnafa Ve İhtiyaç Sahibi Ailelere Bayram Müjdesi
Erdoğan'dan Memura, Esnafa Ve İhtiyaç Sahibi Ailelere Bayram Müjdesi
Kahramanmaraş’ta hava nasıl olacak?
Kahramanmaraş’ta hava nasıl olacak?
Kahramanmaraş'ta hava durumu bugün nasıl olacak
Kahramanmaraş'ta hava durumu bugün nasıl olacak
Ali Öztunç, ‘Ak parti, Türkiye’yi nükleer atık çöplüğüne çevirmek istiyor’
Ali Öztunç, ‘Ak parti, Türkiye’yi nükleer atık çöplüğüne çevirmek istiyor’
Tam kapanma mı geliyor? Tüm gözler yarın toplanacak kabine'ye çevrildi
Tam kapanma mı geliyor? Tüm gözler yarın toplanacak kabine'ye çevrildi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber