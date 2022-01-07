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Kahramanmaraş’ın hava trafiği açıklandı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Havalimanı’nın 2021 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Kahramanmaraş’ın hava trafiği açıklandı

Kahramanmaraş’ın hava trafiği açıklandı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Havalimanı’nın 2021 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

07 Ocak 2022 Cuma 19:25
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Buna göre; Kahramanmaraş Havalimanı’nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 12.581 oldu.

Aralık ayında, Kahramanmaraş Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 125, dış hatlarda 3 olmak üzere toplamda 128’e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 98 ton oldu.

12 Aylık (ocak-aralık dönemi) Gerçekleşmeler…

On iki aylık (ocak-aralık) dönemde ise Kahramanmaraş Havalimanı’nda yolcu trafiği 171.812, uçak trafiği 2.234, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 1.549 ton olarak gerçekleşti.

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Kahramanmaraş’ın Hava Trafiği Açıklandı
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