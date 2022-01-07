Kahramanmaraş’ın hava trafiği açıklandı

Buna göre; Kahramanmaraş Havalimanı’nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 12.581 oldu.

Aralık ayında, Kahramanmaraş Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 125, dış hatlarda 3 olmak üzere toplamda 128’e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 98 ton oldu.

12 Aylık (ocak-aralık dönemi) Gerçekleşmeler…

On iki aylık (ocak-aralık) dönemde ise Kahramanmaraş Havalimanı’nda yolcu trafiği 171.812, uçak trafiği 2.234, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 1.549 ton olarak gerçekleşti.