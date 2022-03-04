Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeşilay Varsa Hayat Var
Yeşilay Varsa Hayat Var
Başkan Okay, ‘Gönül belediyeciliği ilkesiyle vatandaşlarımızın yanındayız’
Başkan Okay, ‘Gönül belediyeciliği ilkesiyle...
KSÜ’de Türk Sanat Müziği Konseri sanatseverlerin beğenisini topladı
KSÜ’de Türk Sanat Müziği Konseri...
Kahramanmaraş’ta kadının toplumdaki yeri ve önemi anlatıldı
Kahramanmaraş’ta kadının toplumdaki yeri ve...
Kahramanmaraş’ta ‘Kadın ve Çocuk’ söyleşisi
Kahramanmaraş’ta ‘Kadın ve Çocuk’ söyleşisi

Kahramanmaraşlı İsim Tarım Bakanı Oldu

Görevinden istifa eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yerine Kahramanmaraşlı Vahit Kirişçi atandı.

Kahramanmaraşlı İsim Tarım Bakanı Oldu

Kahramanmaraşlı İsim Tarım Bakanı Oldu

Görevinden istifa eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yerine Kahramanmaraşlı Vahit Kirişçi atandı.

04 Mart 2022 Cuma 09:49
banner459

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karara göre; Tarım ve Orman Bakanı değişti.

Görevinden affını isteyen Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı.

VAHİT KİRİŞÇİ KİMDİR

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu.

Babasının adı Mustafa, annesinin adı Saniye'dir. Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi. İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşlı İsim Tarım Bakanı Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta maske zorunluluğu kalktı! Valilik açıklama yaptı!
Kahramanmaraş’ta maske zorunluluğu kalktı! Valilik açıklama yaptı!
TBMM'de çok gizli savaş toplantısı!
TBMM'de çok gizli savaş toplantısı!
Vatandaşı kandıran firmalar açıklandı! Kahramanmaraş’tan 3 firma bulunuyor
Vatandaşı kandıran firmalar açıklandı! Kahramanmaraş’tan 3 firma bulunuyor
Hakkari’den acı haber! Uzman Çavuş şehit oldu
Hakkari’den acı haber! Uzman Çavuş şehit oldu
Savaşta 5. Gün! Ukrayna güne patlama sesleriyle başladı, bilanço gittikçe ağırlaşıyor
Savaşta 5. Gün! Ukrayna güne patlama sesleriyle başladı, bilanço gittikçe ağırlaşıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber