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Kahramanmaraşlı Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

Boksör Selim Kemaloğlu tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar uzun süre Türkiye'nin gündemine oturmuş ve cinayet günlerce konuşulmuşu. Cinayete ilişkin iddianamenin tamamlanmasının ardından, olayın nasıl gerçekleştiği ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Zeynep Şenpınar'ın, cinayetten aylar önce de darp edildiği ve cinayetin saniye saniye nasıl gerçekleştiği iddianame detaylarında yer aldı.

Kahramanmaraşlı Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

Kahramanmaraşlı Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

Boksör Selim Kemaloğlu tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar uzun süre Türkiye'nin gündemine oturmuş ve cinayet günlerce konuşulmuşu. Cinayete ilişkin iddianamenin tamamlanmasının ardından, olayın nasıl gerçekleştiği ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Zeynep Şenpınar'ın, cinayetten aylar önce de darp edildiği ve cinayetin saniye saniye nasıl gerçekleştiği iddianame detaylarında yer aldı.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:57

24 Mayıs tarihinde sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar davası ile ilgili son dakika haberi geldi. Boksör sevgilisi tarafından caniece öldürülen Şenpınar'ın cinayet öncesinde de defalarca darp edildiği ortaya çıktı. İddianamede, Selim Kemaloğlu'nun Zeynep'i öldürme anları da anlatıldı. Kız arkadaşını 37 yerinden bıçakladığı öğrenilen katilin, bıçak kırılınca yenisini alıp bıçakalamaya devam ettiği iddianamede yer aldı. İşte, dehşet verici olaya ilişkin detaylar...

İddianameye göre daha önce üç ayrı 'kasten yaralama' suçundan sabıkalı olan fail Selim Kemaloğlu, Zeynep Şenpınar'ı ilk kez ocak ayında darp etti. Şenpınar şikâyetçi oldu ancak daha sonra şikâyetini geri alınca soruşturma kapandı. Zeynep'in arkadaşlarının ifadesine göre, Kemaloğlu daha sonra da Şenpınar'ı darp etmeye devam etti. Ama Şenpınar korktuğu için şikâyetçi olamadı.

CAMDAN GİRDİLER

Cinayet günü 24 Mayıs'ta katil Kemaloğlu, 112'yi arayarak 'Ölü var' dedi ve ambulans istedi. Katil konuştuğu sırada arkada inleme ve hırıltıların duyulduğu Zeynep'in bu sırada hayatta olduğu anlaşıldı. 112 ekipleri kapının kilitli olması sebebiyle polis eşliğinde camı kırarak eve girdi. Kemaloğlu ekipleri görünce Zeynep'in göğsündeki bıçağı çıkarıp sağlık ekiplerinin üzerine yürüdü. Yaralı olan Kemaloğlu kendinden geçince ekipler içeriye girebildi. 07.04'te eve gelen ekipler, 07.29'da ancak müdahale edebildi. Fakat çok geçti. Zeynep hayatını kaybetmişti. Katilin 37 yerinden bıçaklanan Zeynep'in kıyafeti ve çamaşırlarını da değiştirdiği belirlendi.

Kamera görüntülerine göre Zeynep evden çıkıp parka doğru kaçtı. Bu sırada düştü. Arkasından koşan Kemaloğlu, Zeynep'i parkta yakaladı ve bıçaklayarak eve soktu. Kapı girişinde bıçak kırıldı. Mutfaktan başka bir bıçak alarak bıçaklamaya devam etti. Daha sonra da kendisini bıçakladı. Ayrıca katledilen Zeynep'in 1.55 cm boyunda ve 45 kilo ağırlığında olduğunu, failin ise profesyonel boksör olduğu vurgulanarak 'kasten öldürme' suçunun kanunda belirtilen 'kendini savunamayacak kişiye karşı' olduğunun kabul edilebileceğini belirterek rapor hazırlamasını istedi.

'SAVUNMASIZDI'

Hazırlanan raporda Zeynep'in Kemaloğlu'na karşı 'kendini savunamayacak' durumda olduğu belirtildi.

Savcı bu rapora istinaden Kemaloğlu hakkında 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açtı.

Savcı iddianamede Selim Kemaloğlu'nun ifadelerini 'çelişkili' ve 'tutarsız' buldu. Zeynep'i canice öldüren Kemaloğlu'nun ilk duruşması 8 Ekim'de görülecek. (Kaynak: Hürriyet)

Anahtar Kelimeler:
Boksör Selim KemaloğluZeynep şenpınar
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