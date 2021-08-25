Kahramanmaraşlılar dikkat! Kavurucu sıcaklar geri döndü

Yurt genelinde bunaltıcı sıcaklar devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava durumu tahminlerini paylaştı. Son verilere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

MGM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hava sıcaklıklarının 26.08.2021 Perşembe gününden itibaren Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının ; İstanbul’da 31-33, Ankara’da 34-37, İzmir’de 34-35, Samsun’da 29-31, Rize’de 28-31, Konya’da 34-36, Kayseri’de 36-39, Kahramanmaraş’da 38-41, Erzurum’da 29-33, Elazığ’da 37-41, Diyarbakır’da 39-42, Gaziantep’te 36-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.”

Sıcak çarpmasına karşı uyarı

Sıcak havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği açıklamada, “Sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.