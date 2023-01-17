Kahramanmaraş’ta düzenlenecek ‘Altın Külah’ ödül töreniyle ilgili skandal iddia!

G.A.’nın organizasyon kapsamında firmalara ödül vermek için yüklü miktarda para talep ettiği ileri sürülürken, Kahramanmaraş’ın ünlü dondurma markası Alpedo Kervan’ı yanıltıcı bilgilerle ödül vurgununa alet edildiği öne sürüldü.

Kirli planı son anda fark eden Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise organizasyon için sağladığı desteği geri çektiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde, basına yansıyan haberlerde, G.A. adlı bir gazeteci tarafından, Kahramanmaraş’ta ‘Altın Külah Ödül töreni’ düzenleneceği ve kente değer katan firmalara 46 kategoride ödül verileceği duyurulmuştu. Alpedo Kervan Lezzet Gurubu’nun da ödül törenine Ana Sponsor olduğu belirtilmişti.

Ancak ödül töreniyle ilgili ortaya skandal detaylar çıktı.

Törene verilen ‘Altın Külah’ isminin izinsiz kullanıldığı gündeme bomba gibi düştü. Ayrıca para karşılığı verilecek ödüller için ana sponsor yapılan Alpedo Kervan’ın uyarılar sonucu söz konusu gazeteciye organizasyonu yapması için verdiği desteği çektiği öğrenildi.

KENDİ TÖRENİNİ YAPMAYA HAZIRLANIRKEN EN BÜYÜK ŞOKU YAŞADI

‘Altın Külah’ markasının, organizasyon ve ödül töreni alanındaki patentinin Kahramanmaraşlı organizatör ve TV program yapımcısı Alper Taşlıalan’a ait olduğu, izin alınmadan ‘Altın Külah ödül töreni’ adı altında organizasyon düzenlenmeyeceği ifade edildi.

2021 yılında yayınladığı organizasyon tanıtımı ile Altın Külah’ı gündeme ilk getiren organizatör Alper Taşlıalan, Altın Külah organizasyonunun tüm patent ve telif haklarının firmasına ait olduğunu belirtti.

Ödül vurgunuyla ilgili konuşan organizatör Alper Taşlıalan, “Organizasyon için tüm hazırlıklarımızı yaparken bir baktık ki; projemizi bir arkadaş hayata geçirmek için çalışmalara başlamış. ‘Altın Külah ödül töreni’ düzenleyeceğini beyan ediyor. Elinde hiçbir resmi evrakı olmayan bu şahsın ödül vereceği insanları iddiaya göre 25 bin ila 50 bin TL arasında para verenlerden seçiyormuş. Bu şekliyle bir ödül töreni kabul dahi edilemezken ismimizi gelecek zarardan dolayı bu organizasyonu durdurma kararı aldık.” diye konuştu.

“ALTIN KÜLAH’IN İSMİNİ YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Altın Külah’ın ismini yıpratılmaya çalışıldığını söyleyen Alper Taşlıalan, “Buna asla izin vermeyeceğiz, ödül için gerek sponsorluk gerekse ödül karşılığında avans veren firmalara sesleniyorum; bir an önce bu yanlışlıktan vazgeçmelerini istirham ediyorum. Avukatımla birlikte yasal prosedürleri başlattık. Altın Külah’la hiçbir şekilde resmi veya gayri resmi bağı bulunmayan bu şahsı bir an önce bu yanlışlıktan dönmeye davet ediyorum. Benim markamı ve organizasyon hakkımı ortaya para söylentileriyle kirletmesine asla izin vermeyeceğim.” dedi.

DONDURMA FİRMASINI KANDIRMIŞLAR!

Organizasyonu yapmaya çalışan şahısla görüştüğünü ve sorumluluğu ana sponsor olan dondurma firmasının üzerine attığını vurgulayan Taşlıalan; “Markamızı kullanan bu malum şahısla bir araya gelip hukuki sorumlulukları hatırlattık. O da bize ‘Benimle alakası yok, dava açarsanız o dondurma firmasına açarsınız’ dedi. Biz ise çok şaşırdık. Dondurma firmasıyla görüştük. Ancak ortaya bambaşka bir gerçek çıktı. Firmanın ve Sayın Sami Kervancıoğlu'nun her zaman olduğu gibi memleket için elini taşın altına koyduğunu, gazetecinin çevirdiği dolaplardan haberlerinin olmadığını ifade etti. Bu şahsa verdikleri desteği de çektiklerini söylediler.” dedi.

SAMİ KERVANCIOĞLU; “ARKA PLANDAKİ İŞLERDEN HABERİMİZ YOKTU”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sami Kervancıoğlu ise “Bizimde ‘Altın Külah’ markamız var. Bizim markamız kafe, pastane ve restoran gibi isimleri kapsıyor. Faaliyet alanı ödül ve organizasyon işleri değil. Biz marka değerine ve fikri mülkiyet haklarına daima saygılı ve bu tip durumların her zaman karşısındayız.

Bu gazeteci arkadaş bizim yanımıza gelerek ‘Altın Külah’ markasını ödül töreninde kullanmak istediğini söyledi. Bizde bu şehir için kullanmalarına sevinerek izin verdik. Fakat bizim Alper kardeşimizden haberimiz yoktu ve arka plandaki işlerden, ödüllerin parayla satıldığından, adımızı kullanarak piyasadan para istendiğinden bilgimiz yoktu, böyle bir durumu da kesinlikle kabul edemeyiz.

Şehir için yanımıza kim geldiyse biz bu güne kadar geri çevirmedik. Bu arkadaşları da iyi niyetli olduklarını düşünüp geri çevirmemiştik. Son dakikaya kadar bizim olayın iç yüzünden haberimiz yoktu. Sizin uyarınızla haberimiz oldu. ‘Altın Külah’ markasının üretim tarafındaki hakkını da "Gerekirse Alper Taşlıalan'a verebiliriz.” İfadelerini kullandı.

DEVAM EDERSE DAVA AÇACAĞIZ

Avukatları aracılığıyla bu şahsa ihtarname çektiklerini belirten Taşlıalan, tüm bu yanlışlara rağmen ödül töreninin yapılması konusunda ısrarcı olunması durumunda Mahkeme aracılığıyla ‘Etkinliği durdurma kararı da’ aldıracaklarını sözlerine ekledi.