Kahramanmaraş’ta Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor

Kahramanmaraş’ta şehirlerarası yollarda kış lastiği denetimine başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; şehir merkezi içerisinde araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu aranmayacağı, ancak bazı kırsal ilçelerde, Yedikuyular Kayak Merkezi'nde, bütün yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiğinin zorunlu olacağı vurgulandı. Uygulamanın başlamasıyla lastik firmalarını da yoğun iş telaşesi sardı.

''Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ'' kapsamında;

a) Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda ‘’Kış Lastiği Tebliği’nde belirtilen şekilde 01.12.2022 ile 01.04.2023 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu uygulanacaktır. İl ve İlçe şehir merkezleri içerisinde kalan Şehirlerarası yol statüsündeki yollarda şehir tabelalarının bulunduğu yerlere kadar Kış Lastiği zorunluluğu aranmayacaktır.

b) Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda şehir çıkışından başlayarak bütün yolcu ve yük taşımalarında kullanılan taşıtlarda 01.12.2022 ile 01.04.2023 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu uygulanacaktır.

c) Kırsal alanda veya özellikle soğuk ve yüksekliğin fazla olduğu alanlarda faaliyet gösteren; Andırın, Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Çağlayancerit ilçelerinin genelinde, Dulkadiroğlu İlçesi kırsalında bulunan Bertiz bölgesi ve Çağlayancerit yolu üzerinde kalan kesimde, Onikişubat İlçesi kırsalında bulunan Suçatı, Fırnız, Kaynar, Çukurhisar, Ilıca, Süleymanlı hattı, Döngel ve Tekir bölgesinde, Andırın yol ayrımından sonraki kesimde Yenicekale ve Başkonuş hattında, Hacılar İlk ve Ortaokulu hattında öğrenci taşımacılığı yapan Taşımalı Eğitim kapsamındaki okul servislerinde 01.12.2022 ile 01.04.2023 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu uygulanacaktır.

Adana, Gaziantep ve Kayseri Yollarında yük ve yolcu taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğu ilçelerimiz arasındaki yollarda da uygulanacak olup, özellikle Kuzey İlçe (Andırın, Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Çağlayancerit) yollarında Kış Lastiği denetimleri trafik ekiplerimizce yapılacaktır.

Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Kış lastiği kullanma zorunluluğu olduğu halde kullanmayanlar için Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesi gereği 2022 Yılı için 1.152 TL para cezası uygulanmaktadır.

Kış Lastiği: 7° C’nin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik türüdür.

Kış mevsiminde oluşan aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesi azalmakta, taşıtların fren ve durma mesafesi artmakta, taşıt kullanma ve seyahat konforu bozulmakta ve trafik güvenliği olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu nedenle kış mevsiminin trafik güvenliği üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak veya ortadan kaldırmak amacıyla sürücülerimizin kış lastiği kullanması önem arz etmektedir.

Araçlar Kış Lastiği kullanıyor olsa dahi kış mevsiminde ve/veya yıl boyunca bulundurulması zorunlu diğer müdahale ekipmanlarını (kar zinciri, çekme halatı, takoz ve üçgen reflektör vs.) bulundurmaktan ve kullanmaktan muaf olmayacak, bulundurmayanlar ve/veya kullanmayanlar hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 31/1-a Maddesi gereğince denetlenerek cezai işlem uygulanacaktır'' İfadelerine yer verildi.

Kış lastiği uygulamasını değerlendiren 40 yıllık şoför Mehmet Koçer, “ilk çıktığı dönemlerde para için demiştim ama yanılmışım. Dışarıya devamlı çalıştığım için çok risklerle karşılaştım. Mesela yağış durumlarında, kar yağışında falan 40 yıllık da şoförüm. Ama can güvenliğimiz için, çoluğumuzun çocuğumuzun daha rahat, devamlı yolumuzu gözlüyorlar, onun için de kazaya yüzde doksan dokuz yani ihtimal vermiyor. Ama lastik olmadığı zaman kullandığım dönemlerde can güvenliğimiz olmuyor. Kar lastiği olduğu için hiçbir sıkıntı, düşüncemiz yok. Ama teknik bir hata yapmazsak şahsen.Devletimizden bu konuda çok memnunuz ve duyarlıyız” dedi.