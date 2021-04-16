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Kahramanmaraş’ta mahalle olan köyler yeniden köy olabilecek

Büyükşehirlerdeki köylerin mahalleye dönüşmesi sonrasında tarım ve hayvancılıkta sıkıntı yaşayan vatandaşın imdadına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koştu. Bakanlık tarafından, mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılması için yasa değişikliği yapıldı. Mahalleden kırsala dönüş yapmak için ise 30 büyükşehirde yer alan köylerden başvuru alınabilecek.

Kahramanmaraş’ta mahalle olan köyler yeniden köy olabilecek

Kahramanmaraş’ta mahalle olan köyler yeniden köy olabilecek

Büyükşehirlerdeki köylerin mahalleye dönüşmesi sonrasında tarım ve hayvancılıkta sıkıntı yaşayan vatandaşın imdadına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koştu. Bakanlık tarafından, mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılması için yasa değişikliği yapıldı. Mahalleden kırsala dönüş yapmak için ise 30 büyükşehirde yer alan köylerden başvuru alınabilecek.

16 Nisan 2021 Cuma 12:28
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Büyükşehir belediyelerinde mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılması için yasa değişikliği yapıldı. Şimdi mahalle olan köyler, 'kırsal' olmak için başvuracak. Listede 30 büyükşehir yer alıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Büyükşehir Yasası ile büyükşehirlerdeki köylerin mahalleye dönüşmesi sonrasında, vatandaşlar tarım ve hayvancılıkta büyük sıkıntı yaşadı. Şikayetlerin artması sonrası büyükşehir belediyelerinde mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılması, kırsal mahallelerde köy tüzel kişiliği yapısının korunması kararı alınarak yasa değişikliği yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu yerlerin tespiti, uygulanacak muafiyet ve indirimleri düzenlemek üzere Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğini hazırladı.

BELİRLİ KRİTERLER GÖZ ÖNÜNE ALINACAK

Buna göre kırsal mahalle, büyükşehir belediyeleri sınırları içinde olup 1984 yılı ve sonrasında köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen mahallelerden tespit edilecek.

Kırsal mahalle tespit edilmesi için kırsal yerleşim özelliğinin devam etmemesi, şehir merkezine olan uzaklık ve ulaştırma durumu, belediyelerin yol, su, atık su, katı atık, toplu taşıma gibi hizmetlerinden en az birine erişebilme imkânına tam kapasitede ulaşabilip ulaşamaması, yapılaşma durumunun kırsal niteliğinin devam edip etmemesi, gelişme alanları içinde olup olmaması gibi kriterler dikkate alınacak.

Ayrıca sosyo-ekonomik olarak kırsal nüfus oranının yüksek olması, yüzölçümünün önemli bir kısmını tarım, orman, mera, yaylak ve kışlak arazilerinin oluşturması, tarımsal üretimin, hayvancılık ve orman faaliyetlerinin başlıca geçim kaynağı olarak tespit edilmiş olup olmaması göz önünde bulundurulacak.

90 GÜN İÇERİSİNDE KARARA BAĞLANACAK

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan belirlemesi için önce ilgili ilçe belediye meclisince karar alınacak.

Teklifi içeren bu karar, gerekçeleri ile beraber büyükşehir belediye başkanlığına gönderilecek.

İlk belediye meclisi toplantısında gündeme getirilecek ve en geç 90 gün içinde, zorunlu olarak karar verilecek.

Büyükşehir belediye meclisi, ilçe kararını aynen veya değiştirerek kabul edebileceği gibi reddetme hakkına da sahip olacak.

VERGİLERDEN MUAF

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan ilan edilen mahallelerde konutlar için, içme ve kullanma suyunda en düşük tarifenin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde belirlenecek.

İşyerleri için de bu oran yüzde 50'yi geçemeyecek. Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisi ile bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan da muaf olacak.

Ancak ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50, Belediye Kanunu gereğince alınması gereken vergi, harç (bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar hariç) ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli uygulanacak.

30 BÜYÜKŞEHİRDEKİ KÖYLERİ KAPSIYOR

Söz konusu düzenleme için başvuruda bulunabilecek olan 30 büyükşehir ise şu şekilde belirlendi:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van.

Son Güncelleme: 16.04.2021 18:54
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