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Kahramanmaraş’ta maske zorunluluğu kalktı! Valilik açıklama yaptı!

Kahramanmaraş Valiliği maske, HES kodu ve PRC testiyle ilgili yeni kararlar aldı.

Kahramanmaraş’ta maske zorunluluğu kalktı! Valilik açıklama yaptı!

Kahramanmaraş’ta maske zorunluluğu kalktı! Valilik açıklama yaptı!

Kahramanmaraş Valiliği maske, HES kodu ve PRC testiyle ilgili yeni kararlar aldı.

04 Mart 2022 Cuma 15:12
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İŞTE ALINAN KARARLAR…

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 04.03.2022 günü saat 11.00’da Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar; salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda belirlenmektedir.

Sağlık Bakanlığının 03.03.2022 tarihli ve E­13588366­149­377- 389 sayılı yazılarında; “Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde önemlerin uygulanması önemli hale geldiği” vurgulanarak maske kullanımı, HES kodu ve PCR testi istenmesine ilişkin mevcut tedbir ve kuralların yeniden düzenlenmesi istenilmektedir.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızın 04.03.2022 tarih ve 25940 sayılı Genelgesi doğrultusunda;

UYGULAMADAN KALDIRILAN HÜKÜMLER;

İçişleri Bakanlığı’nın genelgelerinde; maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanmasının 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırılmasına,

MASKE KULLANIMI;

2.1­ Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğunun uygulanmamasına,

2.2­ Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilmesine,

HES KODU UYGULAMASINA SON VERİLMESİ;

Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması uygulamasının 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilmesine,

PCR TESTİ;

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesi uygulamasına 03.03.2022 tarihi itibariyle son verilmesine ve bundan böyle Sağlık Bakanlığının ilgi yazısı doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmemesine,

Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar ve İlçe Belediyeleri internet sayfalarında ilan edilmesine,

Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

İlan edilen tutanakların dosyasında muhafaza edilmesine,

Alınan kararların Kolluk, Zabıta, Sağlık, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerince ve Kaymakamlarımızca uygun görülen diğer personeller tarafından eşgüdümlü yürütülmesine,

Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemlerin Kaymakamlarımız tarafından yapılmasına,

Alınan karalara uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında Kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliğiyle karar verilmiştir.

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Kahramanmaraş’ta Maske Zorunluluğu Kalktı! Valilik Açıklama Yaptı!
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