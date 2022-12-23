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Kahramanmaraş’ta şiddetli deprem!

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

Kahramanmaraş’ta şiddetli deprem!

Kahramanmaraş’ta şiddetli deprem!

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

23 Aralık 2022 Cuma 09:20

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 01.19’da 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 8,12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Kahramanmaraş’ta şiddetli Deprem!
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