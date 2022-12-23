Kahramanmaraş’ta şiddetli deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 01.19’da 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin 8,12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 01.19’da 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin 8,12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.