KASKİ’den ‘içme suyu’ uyarısı!

Andırın ilçe merkezinde dün etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda bastıran sağanak sele neden olurken, ilçe merkezindeki bazı karayolları taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapanmıştı.

Yaşanan sağanak yağış sonrası KASKİ’den içme suları hakkında uyarıda bulundu.

Yağışlar sonrası içme suyu kaynağında geçici bulanıklık meydana geldiği konusunda yazılı açıklama yayımlayan KASKİ, Andırın ilçemizde meydana gelen aşırı yağışlardan dolayı Karasu içme suyu kaynağımızda geçici bulanıklık meydana gelmiştir. Bulanıklık normale dönünceye kadar içme suyu olarak kullanılmaması gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur” açıklamasını yayımladı.