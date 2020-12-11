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Kipaş Holding'in 500 bin ağaç bağışı projesi kapsamında ilk fidanlar dikildi

Kipaş Holding ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan "500 Bin Ağaç Bağışı Projesi" protokolü kapsamında; Kahramanmaraş Döngel Ana Yolu üzerinde bulunan alanda ilk fidanlar dikilmeye başlandı.

Kipaş Holding'in 500 bin ağaç bağışı projesi kapsamında ilk fidanlar dikildi

Kipaş Holding'in 500 bin ağaç bağışı projesi kapsamında ilk fidanlar dikildi

Kipaş Holding ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan "500 Bin Ağaç Bağışı Projesi" protokolü kapsamında; Kahramanmaraş Döngel Ana Yolu üzerinde bulunan alanda ilk fidanlar dikilmeye başlandı.

11 Aralık 2020 Cuma 18:26
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Kipaş Holding açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ta hizmet veren ve 10 bin çalışanı bulunan Kipaş Holding, doğaya dost faaliyet anlayışıyla sosyal projelerini sürdürüyor.

Geçen aylarda Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz ve Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun öncülüğünde Kipaş Holding Ana İdari Binası Konferans Salonu'nda, Kipaş Holding ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü arasında "500 Bin Ağaç Bağışı Projesi"nin protokolü imzalanmıştı. Protokol kapsamında, Kahramanmaraş Döngel Ana Yolu üzerinde bulunan alanda ilk fidanlar dikildi.

Fidan dikme etkinliğine, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit Gümüşer, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Doğan, Kahramanmaraş İl Çevre Müdür Yardımcısı Hasan Topak, Kahramanmaraş İl Çevre Yönetimi ve Denetimden Sorumlu Şube Müdürü Kemal Tanrıverdi, Kahramanmaraş Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Akçay, 12 Şubat Orman İşletme Müdürü Mustafa Kavak, Kipaş Holding ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları katıldı.

- "Fidanları toprakla buluşturduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Doğan, "Kipaş Holding, Kahramanmaraş İl Çevre Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bugün fidan dikme etkinliği düzenlemek istedik. İlk başta Kipaş Holding'e ağaçlandırmaya ve çevreye duyarlılığından ve 5 yıllık bir proje kapsamında, her yıl 1 milyon TL ve 100 bin fidan olmak üzere yaptıkları bu bağışa çok teşekkür ediyorum. Biz de bugün Döngel mevkiinde, 3 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bu yıl hedefimiz 100 bin olmasına rağmen, 132 bin fidanı toprakla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit Gümüşer de Kipaş Holding olarak, sorumlu, sürdürülebilir üretimin mümkün kılınması, karbondioksit emisyonunun dünyada azaltılması anlamında bir sanayicilik anlayışının gelişmesini çok arzu ettiklerini belirterek, "Orman Bölge Müdürlüğümüzün ve Çevre Müdürlüğümüzün bu konudaki duyarlılığı bizi çok memnun etti. Umarım bu 5 yıl boyunca yapacağımız bu proje başarıyla sonuçlanır ve tüm sektöre iyi bir örnek ve güzel bir başlangıç olur." değerlendirmesinde bulundu.

Son Güncelleme: 11.12.2020 18:37
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