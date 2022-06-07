Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Elbistan’da Mahalle ve Grup Yolları Büyükşehir’le Yenileniyor
Elbistan’da Mahalle ve Grup Yolları...
Kahramanmaraş’ta Dünya Çevre Gününde çevre temizliği!
Kahramanmaraş’ta Dünya Çevre Gününde çevre...
‘Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri’ Düzenlendi
‘Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri’ Düzenlendi
Başkan Okay’ın Dünya Çevre Günü Mesajı
Başkan Okay’ın Dünya Çevre Günü...
Başkan Mahçiçek; Bilginiz ve özgüveninizle başarılı olacağınıza inanıyorum
Başkan Mahçiçek; Bilginiz ve özgüveninizle...

KMTSO Mısır’a ihracat için tüm yolları devreye soktu!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraşlı ihracatçıların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunmaya devam ediyor.

KMTSO Mısır’a ihracat için tüm yolları devreye soktu!

KMTSO Mısır’a ihracat için tüm yolları devreye soktu!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraşlı ihracatçıların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunmaya devam ediyor.

07 Haziran 2022 Salı 09:42
banner459

Kahramanmaraşlı ihracatçıların Mısır’a ihracatta, bahse konu ülke kaynaklı yaşadığı akreditif sorunları, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından detaylarıyla Ticaret Bakanlığı’na iletilmişti.

Ticaret Bakanlığı konu ile ilgili; Mısır’ın 22 Şubat 2022 tarihinden itibaren uygulamaya koyduğu zorunlu akreditif uygulamasına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve son dönemde Mısır’da yaşanan gelişmeler sebebiyle ülke içinden döviz çıkışını engellemek amacıyla verilen şifahi talimatlar uyarınca artık akreditif açılamamakta olduğunu bildirdi. Ayrıca, Mısır’da geçtiğimiz aylarda yaşanan yüksek devalüasyon, turizm ve Süveyş Kanalı gelirlerindeki düşüş ve Rusya’dan yaptığı büyük miktarlı buğday ithalatı nedeniyle Mısır’da büyük bir döviz ihtiyacı doğduğunu ve döviz darboğazı azaldıkça bu tedbirlerin de yumuşatılması beklendiğini bildirdi.

Zorunlu akreditif uygulaması kapsamında ihracatçılarımızın yaşadığı sorunlar Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’un Mısır temasları çerçevesinde öncelikli gündem konusu teşkil etti. Ayrıca, konu ile ilgili olarak Mısır’daki Ticaret Bakanlığımız temsilcilikleri tarafından, başta Mısır Merkez Bankası olmak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu bildirildi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte olduklarını ve üyelere güncel gelişmeler hakkında bilgi vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
KMTSO Mısır’a Ihracat Için Tüm Yolları Devreye Soktu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğündeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili bir açıklamada sendikadan geldi
Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğündeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili bir açıklamada sendikadan geldi
Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı!
Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bedelli askerlik müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bedelli askerlik müjdesi!
Meteoroloji’den 74 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji’den 74 ile sağanak yağış uyarısı
Sel ve erozyonla mücadele için yeni proje başlatılıyor!
Sel ve erozyonla mücadele için yeni proje başlatılıyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber