Kocaeli’nde Kahramanmaraş’ın kurtuluş yıldönümü anıldı

Yeni Cuma Cami’nde Kahramanmaraş’ın kurtuluşu yıldönümü kapsamında Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, dualarla devam etti.

Ardından Kocaeli Kahramanmaraş Kültürünü Tanıtma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ekipleri, yürüyüş yolunda İzmitlilerle Kahramanmaraş konulu bilgi yarışması yaptı. Yarışmada doğru yanıtları veren İzmitlilere, Kahramanmaraş’ın meşhur sandığı, dondurma ve kelle paça çorbası ikram edildi.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Kocaeli Kahramanmaraş Kültürünü Tanıtma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Enis Göçer, “Herkesin bildiği gibi Kurtuluş Savaşı'nın kaderini tayin eden şehirlerden birisidir Kahramanmaraş. ‘Maraş Bize Mezar Olmadan Düşman Gülzar Olmaz’ diyen ecdadımız, düşmana teslim olmak yerine kendi evlerini yakarak yurtlarını düşmana dar etmiştir. Açlık ve soğuğa rağmen teslim olmayan Kahramanmaraş halkı, ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolasıyla başlattığı kurtuluş mücadelesini 11 Şubat 1920 tarihinde gerçekleştirmiştir. Ecdadımız işgalci güçlere karşı gösterdikleri topyekun direniş ile ülke kaderinin tayininde önemli bir rol oynamışlardır. Kendi ilini kurtardıktan sonra çevre illerin de yardımına Kahramanmaraş’ın destansı mücadelesi, Anadolu’ya direniş ruhuna ilham veren bir kazanım olmuştur. Bu vesile ile Kocaeli de yaşayan Kahramanmaraşlılar olarak bizlerin görevi Arslanbey, Abdal Halil Ağa, çakmakçı Sait, Sütçü imam, Senem Ayşe gibi ismi anılmayan nice kahramanlarımızın mazisini bir hazine olarak değerlendirip gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bizde bu vesile ile Kahramanmaraş’ın kurtuluşu başta olmak üzere ve geçmişten bu güne kadar ülkemizin bütünlüğü için canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu maneviyat dolu anma programına katılan ve katkı sunan herkese derneğimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.