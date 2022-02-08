KPSS şartı yok, 4 bin 253 lira maaş! 27 ilde 3 bin 969 kişi işe alınacak

Konuyla ilgili ilanlar İşkur’un internet sitesinde yayımlanmaya başladı. Dün itibarıyla yayında olan ilanlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye’nin 27 ilinde toplam 3 bin 969 geçici işçi alımı yapacak. Üstelik bu şehirlerin neredeyse her ilçesinde alım var. Yayımlanan ilanların başvuru tarihleri ise şehre göre değişiyor.

Programa başvurmak isteyenler, ‘esube.iskur.gov.tr’ sitesinden, e-Devlet’ten, İşkur şubesinden veya ALO 170 hattından işlemlerini yapabiliyor. Başvuru yapabilmek için İşkur’un sistemine kayıt yaptırmak ve kayıtlı işsiz olmak da gerekiyor. Adaylarda; 18 yaşını doldurmuş olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak, açık öğrenim hariç öğrenci olmamak ve en az ilkokul mezunu olmak gibi şartlar aranıyor. Ayrıca adayların son 1 aydır işsiz olması gerekiyor.

ASGARİ ÜCRET ÖDENECEK

Programa katılmaya hak kazananlara asgari ücret (4 bin 253 lira) düzeyinde ödeme yapılacak. Normalde geçici işçiler 12 aylık süreçte en fazla 9 ay boyunca çalışabiliyor. Ancak mevcut ilanlar okulların ikinci yarısıyla sınırlı ve bu da ortalama 90 gün. Günlük çalışma saati ise 7.5 ile 9 saat arasında değişebiliyor. Haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlendi. Programdan aynı adreste ikamet eden yalnızca bir kişi faydalanabilecek. Adaylar noter kurası veya liste yöntemiyle seçilecek.