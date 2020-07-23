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KSÜ’den korona virüs açıklaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) seyrine göre yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

KSÜ’den korona virüs açıklaması

KSÜ’den korona virüs açıklaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) seyrine göre yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

23 Temmuz 2020 Perşembe 13:13

Prof. Dr. Can, KSÜ Avşar Kampüsü bahçesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, üniversitedeki çalışmaları değerlendirdi.

Kovid-19 başlangıcında bazı tedbirlerin alındığını belirten Rektör Can, "Mart ayından sonra eğitimin devam edemeyeceğini düşündüğümüz için önceden çalışmalar yaptık ve uzaktan öğretime yönelik hazırlıkları tamamladık. YÖK'ten talimatın gelmesi sonrasında uzaktan eğitimi aynı gün başlattık." dedi.

Yüz yüze eğitimin yerini hiç bir şeyin tutmayacağını ifade eden Can, şunları kaydetti:

"Virüsün seyrine göre, yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu anda bahar dönemi eğitimi de uzaktan olacak gibi gözüküyor. Ben uygulamalı eğitimi her zaman destekliyorum. Derslerimizin yarısını uzaktan, yarısını yüz yüze yapabiliriz ancak bunun da çoğunluğunu yüz yüze, uygulamalı olarak yapacağımızı düşünüyoruz. Pandemi sürecinde faaliyetlerimiz yavaşladı. Öğrencilerimizin dersleri daha kaliteli olarak alması için çalıştık. Online de olsa yüz yüze sosyal mesafe içerisinde de elimizden geleni yapacağız."

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar gören Karacasu kampüsünün Avşar Kampüsüne taşınmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Can, "Bu süreçte çocuklarımız korku içerisinde. Oradaki 6 bin öğrencinin 5 bin 500'ünü buradaki fakültelere yerleştirdik. 500 kadar atölye çalışması olan öğrenciler orada kaldı. Onlarda prefabrikler içerisinde eğitim yapacaklar. Yeni binaların yapılmasının ardından öğrencilerimizin tamamını buraya taşıyacağız." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. CanKSÜ Avşar KampüsüKoronavirüs
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