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Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz

Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

16 Haziran 2023 Cuma 09:38

Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yayımlanan kararda 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar devam edecek.

Bunun yanı sıra Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

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Kurban Bayramında Köprü Ve Otoyollar Ücretsiz
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