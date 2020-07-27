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Kurban Bayramı'nda seyahat kısıtlaması olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulu'nu topluyor.

Kurban Bayramı'nda seyahat kısıtlaması olacak mı?

Kurban Bayramı'nda seyahat kısıtlaması olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulu'nu topluyor.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:40

Bayrama sayılı günler kala toplanacak olan Kabine'de kritik konular masada olacak. Dış politikada Doğu Akdeniz, Libya ve Ege Denizi'ndeki gerilim ile Suriye meselesi konuşulacak. Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi ise koronavirüs ile mücadelede gelinen nokta ve önümüzdeki bayram süreci olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik toplantı için Başkan Erdoğan liderliğinde Külliye'de toplanacak. Yüz yüze gerçekleşecek kritik Kabine toplantısında koronavirüs salgını ile girilecek Kurban Bayramı en önemli konu olarak görüşülecek. Koronavirüs salgınındaki sond duruma ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması ve Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini sunması bekleniyor. Dış politikada da atılacak adımların konuşulacağı Kabine Toplantısı'nda Doğu Akdeniz, Libya ve Ege Denizi'nde Yunanistan ile yaşananların masaya yatırılması bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ VE LİBYA MASADA

Kabine Toplantısı'nda Libya'daki son durum ve Doğu Akdeniz'deki sıcak gelişmeler değerlendirilecek. Atılacak adımlar belirlenecek.

OKULLAR İLE İLGİLİ YOL HARİTASI KONUŞULACAK

Koronavirüsün en çok etkilediği alanlardan biri olan eğitim ile ilgili son gelişmeler masaya yatırılacak. Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk çalışmaları aktaracak, görüşleri alacak. Okullar ile ilgili yol haritası kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

KABİNE'NİN EN SICAK GÜNDEMİ KURBAN BAYRAMI

Kabine Toplantısı'nın en sıcak gündemi ise Kurban Bayramı olacak. Koronavirüs salgını sürerken, Kurban Bayramı'nda alınacak önlemler vatandaşın da en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile mücadelede gelinen son noktayı anlatacak, Bilim Kurulu üyelerinin görüşlerini aktaracak.

SEYAHAT KISITLAMASI OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda sokak kısıtlaması veya seyahat kısıtlaması gibi uygulamaların hayata geçirilmesi beklenmiyor. Başkan Erdoğan daha önce bu konuda yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda bu tarz önlemlerin kolay olmadığını söylemişti. Erdoğan, gündemlerinde olmadığını belirtirken, yine de Bilim Kurulu ile istişare edileceğini vurgulamıştı.

KABİNE TOPLANTISI SONRASI BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞACAK

Gözlerin çevrildiğiKabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Erdoğan alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

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Kurban Bayramında Seyahat Kısıtlaması Olacak Mı?
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