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Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı

Meteoroloji'den alınan son verilere göre bazı il ve bölgelerde, kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve kuvvetli fırtına bekleniyor. Öte yandan 50 kent için sarı kodlu uyarı verilirken, 5 kent için de turuncu kodlu uyarı verildi.

Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı

Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı

Meteoroloji'den alınan son verilere göre bazı il ve bölgelerde, kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve kuvvetli fırtına bekleniyor. Öte yandan 50 kent için sarı kodlu uyarı verilirken, 5 kent için de turuncu kodlu uyarı verildi.

31 Ocak 2021 Pazar 14:06
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SEL VE HORTUM UYARISI

Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın doğusu ve Doğu Akdeniz'de çok kuvvetli (20-75 kg/metrekare), Hatay il genelinde yer yer aşırı(100 kg/metrekare üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Buna göre meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Akşam saatlerinden sonra Adana'nın kuzeyinin yüksekleri, Sivas, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile gece saatlerinden sonra Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş çevreleri ile Diyarbakır'ın yükseklerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Buna göre ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

ÇIĞ RİSKİNE KARŞI UYARI YAPILDI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski söz konusu. Buna göre meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

BUZLANMA VE DON OLAYI BEKLENİYOR

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artması diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ FIRTINAYA KARŞI UYARI

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli, Marmara'nın güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında fırtına(40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Buna göre meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

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