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Malatya ve çevresinde korkutan deprem

Malatya ve çevresinde şiddetli deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi saat 11.27'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu. Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor, biz de yakından durumu takip ediyoruz." dedi.

Malatya ve çevresinde korkutan deprem

Malatya ve çevresinde korkutan deprem

Malatya ve çevresinde şiddetli deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi saat 11.27'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu. Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor, biz de yakından durumu takip ediyoruz." dedi.

27 Kasım 2020 Cuma 12:18
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesinin kırsal Söğütlü Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.27'de meydana geldi.

Yerin 6.94 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Battalgazi ilçesi Uluköy Mahallesi olarak açıkladı.

VALİ: ŞU ANA KADAR YANSIYAN OLUMSUZLUK YOK
Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, Pütürge merkezli depremin kent genelinde hissedildiğini belirtti. Baruş, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor, biz de yakından durumu takip ediyoruz." dedi.

ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDECEK
Malatya'daki depremin ardından özellikle Pütürge ilçesinde yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. A Haber canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Bülent Oruç, kısa süre daha artçı depremlerin devam edeceğini ifade etti.

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