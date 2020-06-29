Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Saçaklızade Konutlarında katlar yükseliyor
Saçaklızade Konutlarında katlar yükseliyor
SAYIN VALİMİZ ÖMER FARUK COŞKUN KAHRAMANMARAŞ VALİSİ OLARAK GÖREVİNE BAŞLADI
SAYIN VALİMİZ ÖMER FARUK COŞKUN...
Büyükşehir’den yeşil alan bakım çalışmaları
Büyükşehir’den yeşil alan bakım çalışmaları
YERLİ VE MİLLİ TOHUMLARIMIZIN ULAŞMADIĞI ÇİFTÇİ KALMASIN”
YERLİ VE MİLLİ TOHUMLARIMIZIN ULAŞMADIĞI...
Yeni normal hayat
Yeni normal hayat

Merhamet

“Merhamet etmeyen,merhamet göremez,” (Buhari)

Merhamet

Merhamet

“Merhamet etmeyen,merhamet göremez,” (Buhari)

29 Haziran 2020 Pazartesi 13:27

“...Müminler, birbirlerine karşı merhametli,kafirlere karşı da izzetlidirler...”

(Maide süresi;54)

Evet,yeryüzündekilere merhamet edenlere, Allah c.c) ve melekleride merhamet ederler...

Merhamet duygusu,en mükemmeli oluşturur...

Aynı zamanda da,umulmadık şekilde de yok edici olabilir...

Merhamet bazen onarır,bazen de yıkıcı hale gelebilir...

Her ne kadar merhamet duygusunu kötüye kullananlar olsa da,merhametli olmak güzeldir ve toplumu ayakta tutan iyilik dinamiklerindendir...

Bu konuda merhameti sorgulayan, roman yazarı Stefan Zweig’in “merhamet” adlı kitabı okumanızı öneriyorum...

Bir solukta okuyacağınız kitap,sizleri merhametin sonsuzluğunda düşünmeye sevkedecek ve kendinizi yeniden sorgulamayı sağlayacaktır...

Merhametin gerekli olup olmadığını,yazarın yaptığı uzun uzadıya yaptığı tasvirlerle sorgulayacaksınız...

Çevremizde sadece müminlere ve insanlığa karşı değil,tüm yaratılmışlara karşı merhameti kuşanmalıyız...

Herşeyin fazlası zarar demiş atalarımız...

Aynen bunun gibi merhametin de fazlası zarar getirebiliyor...

Daha fazla üzülmemek için kararında hareket etmek gerekiyor galiba...

Merhametin dozajını iyi ayarlamak gerekiyor...

Çünkü kötü niyetli olan insanlar,sizin hüsnüniyetinizi kötüye kullanabiliyorlar...

Kötülerin kötülüğünü artırmamak adına orta yolu bulmak ve dengeli davranmak gerektiğini de düşünüyorum...

Mutlaka,iyilikte ısrarlı olmak ve karşılıksız sevgiyi ve merhameti kuşanmak gerekiyor...

Ancak bazı durumlarda merhamet, maraz doğurabiliyor...

Merhamet edilen kişi,yaptığı kötülüğün ödüllendirildiğini zannedebiliyor...Bu da onu vicdansız bir kişilik haline getirebiliyor...

Bu sebeple;çoğu zarar, azı karar atasözünü unutmamak gerekiyor...

Hangi işte olursa olsun aşırıya gidilmemeli, Herkesin uygun gördüğü ölçüde kalınmalıdır...

Asalaklığı meslek haline getiren kişiler, kendilerini yeniden hesaba çekmeli,iyilerin hüsnüzanlarını ve iyilerin sayısını azaltmamalıdırlar...

Selam ve dua ile kalınız...

Mehmet AKPINAR

29.06.2020

Anahtar Kelimeler:
Mehmet AkpınarKöşe YazısıMerhamet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan’ın kadın Cumhurbaşkanı’ndan Türkiye’ye tahrik
Yunanistan’ın kadın Cumhurbaşkanı’ndan Türkiye’ye tahrik
Saçaklızade Konutlarında katlar yükseliyor
Saçaklızade Konutlarında katlar yükseliyor
YPG/PKK'ya 21 milyon dolar nakit yardım
YPG/PKK'ya 21 milyon dolar nakit yardım
Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem
Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem
Hakkari'de bir asker İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu
Hakkari'de bir asker İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber