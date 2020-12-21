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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 09:43
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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, ilçede uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheliler takibe alındı.

İki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 112 uyuşturucu nitelikli hap, 1,33 gram sentetik uyuşturucu, 99 gram toz bonzai, 0,92 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 18 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

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