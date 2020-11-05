Mersin zeytini koruma altına alındı

Türkay, gazetecilere yaptığı açıklamada, enstitüdeki zeytin genetik parsellerinde bölgeye has zeytin çeşitlerini koruduklarını kaydetti.

Mersin orijinli çeşitlerin ıslah çalışmalarını sürdürdüklerini de belirten Türkay, Tarsus orijinli Sarı Ulak çeşidinde ıslah çalışmalarında son aşamaya geldiklerini ve tescil başvurusu yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Mersin'in zeytin çeşidi ve ağaç sayısı açısından önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Türkay, "Mut ilçesinde yerel zeytin genotiplerimiz var. Bunların korunmasına ve genetik kaynak parselimizde bulunmasına yönelik bir çalışma yürütmekteyiz. Benzer bir çalışmayı yine Mut ilçesinde genetik kaynak parseli olarak kuracağız." diye konuştu.

Tükay, çiftçilerin kaliteli ürün elde etmesi için çalıştıklarını kaydetti.