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Mersin zeytini koruma altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay, Mersin orijinli zeytin çeşitlerini koruma altına aldıklarını, bazılarında ise ıslah çalışması yürüttüklerini bildirdi.

Mersin zeytini koruma altına alındı

Mersin zeytini koruma altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay, Mersin orijinli zeytin çeşitlerini koruma altına aldıklarını, bazılarında ise ıslah çalışması yürüttüklerini bildirdi.

05 Kasım 2020 Perşembe 11:23
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Türkay, gazetecilere yaptığı açıklamada, enstitüdeki zeytin genetik parsellerinde bölgeye has zeytin çeşitlerini koruduklarını kaydetti.

Mersin orijinli çeşitlerin ıslah çalışmalarını sürdürdüklerini de belirten Türkay, Tarsus orijinli Sarı Ulak çeşidinde ıslah çalışmalarında son aşamaya geldiklerini ve tescil başvurusu yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Mersin'in zeytin çeşidi ve ağaç sayısı açısından önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Türkay, "Mut ilçesinde yerel zeytin genotiplerimiz var. Bunların korunmasına ve genetik kaynak parselimizde bulunmasına yönelik bir çalışma yürütmekteyiz. Benzer bir çalışmayı yine Mut ilçesinde genetik kaynak parseli olarak kuracağız." diye konuştu.

Tükay, çiftçilerin kaliteli ürün elde etmesi için çalıştıklarını kaydetti.

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