Mersin’de göçmen avı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bozyazı açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, seyir halindeki bir özel tekneyi durdurdu.

Teknede yapılan kontrolde, 11 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.