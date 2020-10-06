Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi Shmyo Öğrenci Oryantasyon Programı
SANKO Üniversitesi Shmyo Öğrenci Oryantasyon...
Deva Partisi’nden Vali Ömer Faruk Coşkun’a ziyaret
Deva Partisi’nden Vali Ömer Faruk...
Baca Temizliğine Dikkat
Baca Temizliğine Dikkat
Göksun Elmalı'ya Cazibeli Kaynak Suyu
Göksun Elmalı'ya Cazibeli Kaynak Suyu
Afşin Belediye meclisi'nden Ermenistan'a kınama
Afşin Belediye meclisi'nden Ermenistan'a kınama
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Mersin’de göçmen avı

Mersin'in Bozyazı ilçesi açıklarında 11 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Mersin’de göçmen avı

Mersin’de göçmen avı

Mersin'in Bozyazı ilçesi açıklarında 11 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

06 Ekim 2020 Salı 09:37

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bozyazı açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, seyir halindeki bir özel tekneyi durdurdu.

Teknede yapılan kontrolde, 11 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osmaniye'de STK etkinlikleri 2 ay ertelendi
Osmaniye'de STK etkinlikleri 2 ay ertelendi
Hataylı şehide son görev
Hataylı şehide son görev
Gaziantep’te kan donduran olay
Gaziantep’te kan donduran olay
Keşmekeş Dünya
Keşmekeş Dünya
Abd'den Terör Örgütü Ypg/Pkk'ya 400 Milyon Dolarlık Destek
Abd'den Terör Örgütü Ypg/Pkk'ya 400 Milyon Dolarlık Destek

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber