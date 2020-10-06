Mersin’de göçmen avı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bozyazı açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, seyir halindeki bir özel tekneyi durdurdu.
Teknede yapılan kontrolde, 11 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesi açıklarında 11 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bozyazı açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, seyir halindeki bir özel tekneyi durdurdu.
Teknede yapılan kontrolde, 11 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.