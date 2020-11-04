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Meteoroloji'den 35 ilde kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir'de deprem bölgesinde günün en yüksek sıcaklığı 21 derece olacak.

Meteoroloji'den 35 ilde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den 35 ilde kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir'de deprem bölgesinde günün en yüksek sıcaklığı 21 derece olacak.

04 Kasım 2020 Çarşamba 11:16
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Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Antalya, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli’nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Nevşehir ve Yozgat'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli, Mersin’in doğusu, Adana il merkezi ile Kahramanmaraş’ın güney ve batısında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış alan bölgelerde, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün deprem bölgesinde yağış beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığının 21 derece, en düşük sıcaklığın ise 13 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

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