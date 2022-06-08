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Meteoroloji'den Birçok Kente 'Sarı' Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 8 Haziran hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 36 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den Birçok Kente 'Sarı' Kodlu Uyarı

Meteoroloji'den Birçok Kente 'Sarı' Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 8 Haziran hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 36 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

08 Haziran 2022 Çarşamba 10:42
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Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Türkiye'de kuvvetli sağanak yağışlar etkili olmaya devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Gaziantep, Kilis, Kütahya, Afyonkarahisar ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri), Akdeniz’in iç kesimleri (Isparta, Burdur, Antalya'nın kuzeybatısı, Kahramanmaraş’ın batısı ile (Adana, Mersin ve Osmaniye’nin kuzeyi), İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman) ile Ankara, Çankırı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri), Akdeniz’in iç kesimleri (Isparta, Burdur, Antalya'nın kuzeybatısı, Kahramanmaraş’ın batısı ile Adana, Mersin ve Osmaniye’nin kuzeyi), İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman) ile Ankara, Çankırı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteorolojiden Birçok Kente Sarı Kodlu Uyarı
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